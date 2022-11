Coppa Davis, sfuma il sogno italiano: in finale va il Canada

26-11-2022 21:16

Si spegne sul traguardo il sogno dell’Italia di tornare a giocare una finale di Coppa Davis dopo 24 anni. A Malaga infatti i ragazzi del capitano Filippo Volandri si sono arresi per 2-1 al Canada, che due anni dopo la finale persa contro la Spagna, la prima nella storia del paese centroamericano, darà quindi un altro assalto all’Insalatiera d’Argento nella finale contro l’Australia, che venerdì aveva superato a sorpresa la Croazia e che dal canto proprio insegue il 29° titolo della propria storia, il primo dal 2003, anno dell’ultima finale.

L’Italia si era illusa dopo il successo di Lorenzo Sonego su Denis Shapovalov nella sfida tra numeri 2, ma poi Felix Auger-Aliassime aveva regolato in due set Lorenzo Musetti trasformando il doppio nel match del punto decisivo, appannaggio del Canada vittorioso per 7-6(2), 7-5.

Senza l’acciaccato Simone Bolelli, l’Italia ha schierato Matteo Berrettini al fianco di Fabio Fognini, mentre il Canada ha risposto con lo stesso Auger-Aliassime in coppia con Vasek Pospisil: azzurri subito avanti di un break al terzo gioco, ma già al sesto game arriva il controbreak canadese. Si arriva al tie break, dominato da Auger-Aliassime e Pospisil che si impongono per 5-2.

Andamento speculare nel secondo set, con break italiano al terzo gioco e risposta immediata dei canadesi, poi il parziale segue i servizi fino alla svolta dell’11° game, quando due brutti errori di Fognini e Berrettini regalano tre palle break ai canadesi, che sprecano le prime due, ma concretizzano la terza complice un errore fatale di Berrrettini che lascia scorrere una palla che credeva fuori.

Aliassime serve per il match, non trema e rimanda i sogni di gloria azzurri, che si fermano a due palle break non sfruttate.