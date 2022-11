26-11-2022 12:30

Primo singolare, ore 13:00 1 2 3 4 5 L. Sonego D. Shapovalov

12.47 – Questo sarà il secondo confronto diretto tra Sonego e Shapovalov, col canadese che si è imposto lo scorso anno al Foro Italico nel corso degli Internazionali d’Italia, torneo che però si gioca su una superficie differente rispetto a Malaga.

12.34 – La prima partita della giornata sarà il singolare tra Lorenzo Sonego, che ha battuto ai quarti l’americano Tiafoe, e Denis Shapovalov, giocatore imprevedibile capace di prestazioni sublimi ma anche di cali tremendi. L’Italia se la può giocare.

12.32 – C’era speranza per la possibile presenza di Matteo Berrettini, ma alla fine il tennista romano classe 1996 è costretto a dare forfait e non sarà della partita. Queste le sue parole:

“Il piede sta andando meglio davvero velocemente, sono felice e mi sto allenando alla grande ma non sarò in campo. Anche se il recupero sta andando per il meglio, il team ha dimostrato di essere in grado di vincere. Il capitano ha compiuto le sue scelte e io sono venuto qui come tifoso e per dare una mano, diciamo così, con la mia esperienza. Poi se dipendesse da me io giocherei anche su una gamba sola se servisse, ma ho paura che in questo caso non sarei così utile alla causa”.

12.30 – BUONGIORNO E BENVENUTI A QUESTA DIRETTA TESTUALE DELLA SEMIFINALE DI COPPA DAVIS TRA ITALIA E CANADA. Chi vince andrà in finale contro l’Australia, qualificata ieri grazie al successo sulla Croazia.

L‘Italia del tennis, guidata da Filippo Volandri, cerca l’impresa in semifinale di Coppa Davis contro il Canada.

A Malaga, teatro della Final Four, dopo l’impresa ai quarti di finale contro gli Stati Uniti di Tiafoe e Fritz (battuti 2-1 a Bologna grazie alla vittoria nel doppio di Fognini e Bolelli e al successo di Sonego contro Tiafoe), serve fare un ulteriore step contro una delle candidate alle vittoria finale, una nazionale che può contare giocatori di livello assoluto, forse ancora superiori agli USA, come Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, che in semifinale hanno battuto la Germania per 2-1.

L’Italia non arrivava nelle migliori quattro di Coppa Davis dal 2014 (e sono ben 24 anni che non arriva in finale, al tempo battuta dalla Svezia). In questo momento abbiamo un team coeso, tecnicamente altissimo e determinato, che può contare anche sui preziosi consigli dalla panchina di Matteo Berrettini che, infortunato, sta provando un recupero che avrebbe del miracoloso ma intanto risulta utilissimo con tanti consigli da bordo campo.

Semifinale Coppa Davis Italia-Canada: convocati e programma

A partire dalle 13.00 si sfideranno prima i numeri due, Lorenzo Sonego e Denis Shapovalov, quindi i numeri 1, Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime.

In caso di parità si disputerebbe il doppio Fognini/Bolelli-Shapovalov-Pospisil.

Questi i convocati delle due nazionali:

ITALIA: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Fabio Fognini. Capitano: Filippo Volandri

CANADA: Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Alexis Galarneau, Gabriel Diallo. Capitano: Frank Dancevic