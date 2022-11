24-11-2022 16:29

L’Italia è in semifinale di Coppa Davis. Dopo la vittoria di Lorenzo Sonego su Frances Tiafoe (che aveva portato il punteggio sull’1-0 in favore degli azzurri) e la sconfitta di Lorenzo Musetti contro il semifinalista delle Nitto ATP Finals Taylor Fritz, la coppia formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli si impone col punteggio di 6-4 6-4 contro il duo statunitense Sock/Paul.

Alla vigilia si era detto che serviva un’impresa, ed è puntualmente arrivata. Ora la nazionale capitanata da Filippo Volandri se la vedrà contro la vincente della sfida Canada e Germania.

Nel primo set decisivo il break del nono game

La partita parte subito fortissimo. Nel primo game servono gli Stati Uniti e l’Italia va subito vicinissima al break. In vantaggio 40-15 però, non riescono a concretizzare e perdono ai vantaggi.

Il match procede regolare fino al 4-4, ed è decisivo il nono game, nel quale l’Italia si prende il break che porta il risultato sul 5-4. Ancora una volta ai vantaggi, un errore clamoroso di Sock regala il break agli azzurri, che nel game successivo conservano il vantaggio e chiudono in 6-4.

Set perfetto al servizio per gli azzurri, che stanno bene in campo sfruttando anche un campo che si sta velocizzando rispetto alle prime uscite.

Decisivo il break nel settimo game nel secondo set: azzurri in semifinale

Gli azzurri continuano a giocare bene al servizio, rispondendo bene e mettendo spesso in difficoltà la coppa americana. C’è un tentativo di break nel secondo set, annullato però senza grosse difficoltà da Fognini e Bolelli.

Nel secondo set il game decisivo è il settimo, con l’Italia che si prende il break, va in vantaggio e non molla più fino alla fine. Game meno complicato rispetto a quello del primo set, chiudono benissimo il gioco e giocano in maniera davvero pulita e sicura.

5-3 Italia nel game successivo, con gli azzurri che lasciano gli USA a zero in battuta, la gara si chiude due game dopo, con l’Italia che non conced3 neanche un punto agli Stati Uniti.

Azzurri in semifinale, ora la vincente di Canada-Germania.

Filippo Volandri al settimo cielo: “Orgoglioso dei miei ragazzi”

Al termine del match che ha regalato all’Italia la semifinale di Coppa Davis, ha preso la parola il capitano della rappresentativa Filippo Volandri:

“Sono orgoglioso di questi giocatori, tutti loro sono stati in grado di dare un contributo fondamentale. Pure Matteo (Berrettini ndr.) è stato decisivo nel ruolo di uomo-squadra, sono stati tutti grandi, non ho nulla da dire loro. Scarichiamo giusto un po’ la tensione, ora ci sarà una giornata di riposo per recuperare le energie fisiche e mentali. Ho sempre creduto in questo gruppo, altrimenti non avrei fatto queste scelte. So che ci aspettano partite difficili, ma oggi abbiamo fatto tutti una grandissima prestazione”.