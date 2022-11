Coppa Davis, l'Australia è la prima semifinalista

22-11-2022 23:50

È iniziata a Malaga la Final Eight della Coppa Davis 2022. Ad aggiudicarsi il primo quarto è stata l’Australia, capace di superare per 2-0 l’Olanda. Il match di doppio non si è infatti disputato e sono bastati così i successi nei due singolari da parte di Jordan Thompson e Alex De Minaur, entrambi in rimonta in tre set.

Il primo ha battuto Tallon Griekspoor 4-6, 7-5, 6-3. Mentre, il secondo ha avuto la meglio su Botic Van de Zandschulp 5-7, 6-3, 6-4. Adesso l’Australia giocherà venerdì in semifinale contro la vincente del match fra Spagna e Croazia, che andrà in scena mercoledì. Giovedì in campo l’Italia con gli Stati Uniti.