Coppa Davis, la Russia spazza via la Svezia: è semifinale

02-12-2021 20:38

Sono bastati i due singolari alla Russia contro la Svezia per conquistare un posto nelle semifinali della Coppa Davis 2021.

Nel quarto di finale disputato a Madrid la formazione del capitano non ha avuto bisogno di ricorrere al doppio per archiviare la pratica e guadagnarsi il diritto a sfidare la Germania nella seconda semifinale, in programma per sabato 4 dicembre.

Dopo il successo in tre set di Andrej Rublev su Elias Ymer con il punteggio di 6-2, 5-7, 7-6(3), Daniil Medvedev ha liquidato in due set Mikael Ymer lasciando solo quattro giochi al minore dei fratelli svedesi di origini etiopi (6-4, 6-4).

Niente doppio, quindi, e preziose energie risparmiate per i russi in vista della ben più impegnativa semifinale. Dall’altra parte del tabellone si sfideranno Croazia e Serbia.

OMNISPORT