Coppa del Mondo di biathlon: l'Italia per ie gare di apertura di Oestersund

23-11-2021 19:01

Sono dieci i convocati per la prima tappa della Coppa del mondo di biathlon, in programma Oestersund (Sve) sabato 27 e domenica 28 novembre, dove si disputeranno un’individuale sabato 27 novembre e una sprint il giorno successivo. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha chiamato Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler, Samuela Comola, Michela Carrara in campo femminile e Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel fra gli uomini. Il circuito rimarrà nella località svedese anche nel fine settimana successivo (dal 2 al 5 dicembre) per un’altra tappa con sprint, pursuit e le staffette.

Comunicato Stampa FISI

