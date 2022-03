Coppa del Mondo di snowboard parallelo, Coratti vince a Rogla

16-03-2022 18:32

Continua il grande momento dell’Italia nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo anche nel gigante in programma nella tappa di Rogla, in Slovenia. Edwin Coratti si è issato sul gradino più alto del podio, sconfiggendo in una tesissima big final il polacco Oskar Kwiatkowski beffato di soli 0″14. Il 30enne poliziotto di Curon Venosta (BZ), ha confermato la sua predilezione per il tracciato sloveno, che lo ha visto protagonista di ben tre delle sue quattro vittorie in carriera di cui l’ultima nel 2020. Un ottimo periodo di forma certificato da questo successo, che prosegue nel solco tracciato a Piancavallo con i due secondi posti nel PSL e nella prova a squadre.

Nella small final l’idolo locale Tim Mastnak ha sconfitto Sangho Lee, certificando aritmeticamente la vittoria della coppa di specialità del tedesco Stefan Baumeister, primo con 374 punti contro i 309 del coreano. Terza posizione in classifica al russo Loginov, che ha saltato le ultime gare per le note vicende internazionali. Mirko Felicetti è il primo degli azzurri al sesto posto. Si era dovuto arrendere in semifinale l’eterno Roland Fischnaller, così come avevano fatto agli ottavi Aaron March e Maurizio Bormolini.

In campo femminile Ramona Hofmeister è riuscita nell’incredibile doppia rimonta portandosi a casa sia la vittoria della gara che la sfera di cristallo di specialità. La tedesca ha sfrutta l’assenza della russa Sofiya Nadyrshina per effettuare il sorpasso all’ultima gara utile per 307 a 291 punti. Nella finalina l’olandese Michelle Dekker è arrivata davanti all’altra teutonica Carolin Langenhorst. Quinto posto – miglior risultato in carriera sul massimo circuito – per Lucia Dalmasso, unica azzurra iscritta alla competizione.

Comunicato Stampa FISI

