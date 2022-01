Coppa Italia 2021-2022, Atalanta-Venezia: le probabili formazioni

12-01-2022 08:49

Inizia l’avventura in Coppa Italia per l’Atalanta, trofeo che i bergamaschi hanno sfiorato ben due volte nelle ultime tre stagioni arrendendosi in finale nel 2019 alla Lazio e nel 2021 alla Juventus.

Molto probabile che Gasperini opti per un’ampia rotazione, gli impegni sono tanti e domenica prossima c’è la sfida contro l’Inter che, in caso di vittoria, potrebbe rilanciare le ambizioni Scudetto dei bergamaschi. Tra i pali andrà Sportiello, in difesa turno di riposo per Toloi, sostitutio da Palomino, mentre in mezzo al campo torna Freuler. Grandi novità in attacco dove il centravanti potrebbe essere Piccoli.

Anche Zanetti pescherà a piene mani dalla panchina, in campionato i lagunari domenica affronteranno l’Empoli e hanno un gran bisogno di punti per allontanare ancora la zona retrocessione. In difesa spazio a Mazzocchi e Haps insieme a Caldara e Ceccaroni. In mediana possbile l’utilizzo di Ampadu come regista, mentre in attacco Forte sarà il centravanti affiancato dal gioiellino Aramu e dalla freccia Okereke.

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina, Ilicic; Piccoli.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Tessmann; Aramu, Forte, Okereke.

