Coppa Italia 2022-2023, Milan-Torino: le probabili formazioni

11-01-2023 08:46

Dopo l’antipasto di Inter-Parma la Coppa Italia è ancora di scena a San Siro per la seconda partita del programma degli ottavi.Tocca al Milan, che a una settimana dal derby di Supercoppa Italiana cerca alle 21 contro il Torino il pass per i quarti di finale.

Archiviata la delusione per la rimonta subita contro la Roma, Stefano Pioli non vuole rilassamenti anche perché la Coppa è uno degli obiettivi della stagione. In vista della gara di sabato a Lecce, però, scenderà in campo una formazione del tutto inedita: ampio turnover e pure esperimenti tattici, dal momento che il tecnico emiliano sembra deciso a provare la difesa a tre supportata da Saelemaekers e Dest e la formula senza centravanti con De Ketelaere a supporto di Brahim Diaz.

Juric dovrebbe invece presentare l’undici titolare per puntare a superare gli ottavi, impresa riuscita solo due volte nei 18 anni di era Cairo.

Milan-Torino, le probabili formazioni.

Milan (3-5–1-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Vranckx, Tonali, Pobega, Dest; De Ketelaere, Brahim Diaz. All.: S. Pioli.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All.: I. Juric.