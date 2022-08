Coppa Italia 2022/23: i risultati di sabato 6 agosto

06-08-2022 23:36

La seconda giornata del primo turno di Coppa Italia 2022/2023 ha visto rispettare i pronostici, con tutte le squadre di Serie A impegnate in campo a passare questa tornata eliminatoria. Nel pomeriggio, l’unica sfida tra due compagini di B, Pisa-Brescia, ha visto la vittoria delle Rondinelle con un tondo 1-4. Tra Spezia e Como è finita 5-1 per i liguri, con le reti siglate tutte nel secondo tempo e l’ultima portante la firma di Daniel Maldini; solo tribuna per Fabregas del Como. In serata, Torino-Palermo 3-0, mentre la Spal condanna all’eliminazione l’Empoli battendo in casa la formazione di Zanetti per 2-1, con gol di Arena al 120′.