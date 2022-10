Coppa Italia 22-23, Spezia-Brescia: le probabili formazioni

19-10-2022 08:24

Sedicesimi di finale della Coppa Italia 2022/23 quest’oggi allo stadio Picco, dove alle ore 15:00, Spezia e Brescia si affronteranno allo stadio Picco. I padroni di casa, si sono qualificati a questo turno con una vittoria contro il Como per 5-1, mentre gli ospiti hanno avuto la meglio sul Pisa per 4-1. Chi vince trova l’Atalanta.

Per la gara col Brescia, però,Gotti deve fare a meno di capitan Simone Bastoni, così come di Kovalenko e del lungodegente Arkadiusz Reca. Facile pensare ad un mini turnover per i padroni di casa che vedranno titolari due recuperati delle ultime settimane come Simone Verde e Daniel Maldini.

L’unico indisponibile certo sarà Cistana, mentre si ripartirà dal 4-3-2-1 e dai gol nelle gambe di Ayé per svoltare in questo momento delicato. Alle spalle dell’unica punta, da trequartista, ecco pronto Moreo.

PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian; Nikolaou, Caldara, Ferrer; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Verde, Nzola, Maldini. Allenatore: Luca Gotti

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Viviani, Bertagnoli; Moreo, Galazzi; Ayé. Allenatore: Pep Clotet