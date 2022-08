Coppa Italia: che batosta per il Verona, poker Bari

07-08-2022 20:38

Sorprendente vittoria del Bari contro il Verona al Bentegodi in Coppa Italia: i Galletti hanno conquistato la qualificazione ai sedicesimi grazie ad un perentorio 4-1 all’Hellas, di una categoria superiore, grazie alle reti di Folorunsho e Cheddira (tripletta). Inutile il vantaggio iniziale firmato da Lasagna per i padroni di casa.

Nell’altro match di Coppa del pomeriggio, l’Ascoli ha eliminato il Venezia per 3-2 con i gl di Saric, Falzerano e l’autorete di Baoudoin. Non è bastata la doppietta di Mikaelsson per i marchigiani.