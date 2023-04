Coppa Italia femminile: ancora Famila Wuber Schio in trionfo

Terzo successo consecutivo. 73-62 il risultato contro l’Umana Reyer Venezia

01-04-2023 23:44

La Coppa Italia di basket femminile è, ancora una volta, della Famila Wuber Schio. Si tratta del 14esimo trofeo in bacheca per la squadra vicentina, il terzo consecutivo. Il trionfo 2023 è stato costruito contro l’Umana Reyer Venezia, che è stata battuta 73-62. La migliore in campo è stata Rhyne Howard, che realizza 20 punti e trascina la squadra al successo.

Una stagione ricca di trionfi e grandi appuntamenti per la Schio. Il successo in Coppa Italia arriva dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. E ora gli obiettivi si focalizzano sui playoff di Serie A1 e sulla Final Four dell’Euroleague Women.