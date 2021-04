Coppa Italia femminile: Juventus-Roma 2-2: giallorosse in finale contro il Milan

Dopo il 4-2 del Milan che ha ribaltato la sconfitta dell’andata contro le cugine dell’Inter, nella seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia la squadra perdente nel primo match è stata eliminata dopo una gara piena di colpi di scena: 2-2 tra Juventus e Roma, saranno le giallorosse a contendere il titolo alle rossonere.

Sarà la Roma a giocare la finalissima della Coppa Italia femminile contro il Milan, grazie al 2-2 ottenuto a Torino: scintille fino all’ultimo secondo, con la rete di Gama, quella del 3-2, annullata: disperazione per le bianconere, esaltazione per le giallorosse.

La Juventus era stata sconfitta per 2-1 nel match d’andata e ha sfiorato la vittoria in casa quando quasi nessuno ci credeva più: la Roma è apparsa più decisa e motivata nella ripresa, tanto da ribaltare il risultato, sfaldandosi però negli ultimi istanti. Non abbastanza per portare avanti le bianconere.

Nonostante il goal di Pedersen, la Juventus non era riuscita a legittimare il vantaggio, sopratutto nella seconda parte di gara. La Roma ha preso fiducia man mano anche senza trovare il goal, trovando un meritato pareggio al 77′: Linati per Thomas e GIuliani battuta da pochi passi.

Colpita dal pareggio, la Juventus si è sfaldata, subendo nel giro di pochi minuti anche il goal che ha messo fine alle speranze di poter giocare la finale contro il Milan: angolo di Giugliano, difesa bianconera immobile e Lazaro più veloce di tutti nell’anticipare la retroguardia per battere nuovamente il portiere avversario.

Il goal di Girelli al 92′ ha portato la Juventus tutta in avanti, capace di trovare anche il 3-2: la gioia della Gama e delle sue compagne si è però spenta dopo pochi secondi, bandierina su e rete annullata. Ci sarà la Roma a disputare la finalissima contro il Milan: per entrambe la possibilità di conquistare il trofeo per la prima volta nella propria storia.

IL TABELLINO

JUVENTUS WOMEN-ROMA FEMMINILE 2-2

MARCATORI: 17′ Pedersen (J), 77′ Thomas (R), 82′ Lazaro (R), 92′ Girelli (J)

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso (63′ Maria); Cernoia, Girelli, Hurtig (83′ Staskova)

ROMA FEMMINILE (4-2-3-1): Ceasar; Soffia, Swaby (85′ Pettenuzzo), Linari, Bartoli; Giugliano, Bernauer; Bonfantini (77′ Banusic), Lazaro, Serturini; Thomas.

OMNISPORT | 25-04-2021 14:41