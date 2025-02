Final Eight Coppa Italia, Milano strapazza la Virtus Bologna: Brescia e Poeta continuano a stupire tutti

L’Armani si sbarazza senza grandi difficoltà di una Virtus ancora in crisi d’identità: Brescia continua a stupire, battuta Tortona. Domani gli ultimi due quarti di finale

Va in archivio la prima giornata della Final Eight di Coppa Italia con le vittorie di Milano e Brescia. La squadra di Ettore Messina domina il quarto di finale e quella che per molti era la finale anticipata. Il quintetto di Poeta continua a stupire tutti.

Bologna in crisi, Milano non mette neanche le marce alte

Grande attesa ma decisamente poca resa. La sfida tra Virtus Bologna e Armani Milano doveva essere per molti la finale anticipata della Coppa Italia ma la grande attesa non s è trasformata in una sfida particolarmente avvincente. La Segafredo ha retto solo un quarto alle sfuriate dell’Olimpia che nel secondo quarto ha piazzato l’allungo decisivo e ha controllato il match senza grandi difficoltà. Messina si concede anche il lusso di far riposare alcuni dei suoi big (Mirotic in campo solo 14’) in vista della semifinale con Brescia.

Della Valle-Ivanovic: Brescia va in semifinale

Una Final Eight di Coppa Italia dal pronostico apertissimo. Brescia è una delle pretendenti dopo una prima parte di stagione ad altissimo livello. La squadra di coach Poeta non delude le aspettative a Torino, nonostante un terzo quarto decisamente complicato, e conquista la qualificazione alla semifinale superando la Derthona Tortona. Ivanovic è chiamato a fare gli straordinari ma i 37 minuti prescritti da Poeta non sembrano incidere sulla sua lucidità, Della Valle è la solita macchina in attacco. Tortona resta sempre in scia, mette il naso avanti nel terzo quarto ma poi subisce il ritmo dei lombardi negli ultimi 10’ nonostante una prova di squarta molto convincente.

Trapani cerca il colpo, per Trento è una conferma

Dopo i match della prima giornata di Final Eight, giovedì si torna in campo per le altre due partite che determineranno le semifinali della Coppa Italia di serie A di basket. Ad aprire la giornata ci penseranno Trento e Reggio Emilia con i primi che hanno in favori del pronostico ma anche un po’ di pressione in più dopo una prima parte di campionato da sogno. Reggio è andata un po’ sulle montagne russe fino a questo momento ma sulla gara secca Winston è un problema per tutti.

Dalla A2 alla Final Eight: Trapani e Trieste sembrano condividere un destino in comune ma domani sera solo una delle due squadre riuscirà a proseguire il suo sogno. La formazione siciliana del presidente Antonini non ha mai nascosto le sue ambizioni ma arriva all’appuntamento in uno stato di forma poco ottimale. Trieste invece arriva come outsider e gioca con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere.