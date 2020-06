Coppa Italia, Juve-Milan e Napoli-Inter: diretta Rai e orari

Prima del campionato, la Coppa Italia: Così è: il 12 giugno alle 21 riprende il calcio giocato con la prima delle due semifinali, rimandate a causa dell’emergenza Covid-19. La Rai ha inserito nei suoi palinsesti la diretta tv, ufficializzando gli orari per entrambe: Juventus-Milan si disputerà venerdì sera, Napoli-Inter il giorno successivo; entrambe saranno giocate alle ore 21.

Coppa Italia: Juventus-Milan e Napoli-Inter in diretta Rai dalle 21

Il mondo del pallone, dunque, riprende da dove aveva interrotto e dal trofeo la cui finale è prevista il 17 giugno, tre giorni prima delle prime partite di Serie A, in calendario il 20 giugno.

Juventus-Milan riparte dall’1-1 dell’andata, mentre il Napoli è chiamato a difendere il risultato di 1-0 contro l’Inter.

La FIGC ha ormai ufficializzato le date, mentre il governo ancora non conferma (ricordiamo che per via delle date andrebbe derogato il divieto di eventi e manifestazioni sportive), anche se il ministro della Salute Roberto Speranza ha rassicurato e ha già affermato: “Siamo orientati a dare il via libera”.

Il nuovo format della Coppa Italia: il nuovo regolamento

Oltre a questa notizia, ricordiamo inoltre che la Lega Serie A ha deciso di cambiare il format: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, non si procederà con i supplementari ma si tireranno i calci di rigore per decidere le finaliste, evitando così di aumentare il minutaggio nelle gambe dei giocatori, fermi da 3 mesi e in vista anche del tour de force del campionato.

VIRGILIO SPORT | 11-06-2020 09:51