Coppa Italia: la Virtus Bologna non sbaglia, Belinelli affonda Venezia

La squadra di Scariolo ha conquistato la semifinale della competizione

16-02-2023 20:13

La Virtus Bologna non ha deluso le attese e si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia di basket. La squadra di Scariolo ha battuto Venezia per 82-68 al Pala Alpitour: dopo un primo tempo in equilibrio, le V Nere hanno cambiato marcia nella ripresa blindando la difesa e allungando con Shengelia, 19 punti, e Belinelli, 21 punti in 22′, con uno score invidiabile di 6/7 da tre.

L’ex NBA è il top scorer del match con 21 punti, tra i lagunari di Spahija il migliore è Parks con 18 punti. La Virtus affronterà in semifinale sabato la vincente del match tra Tortona e Trento. L’altra semifinale sarà tra Brescia e Pesaro.