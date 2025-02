Coppa Italia, le gare di oggi: dove vedere Inter-Lazio, orari e formazioni

Dal match di San Siro alla gara dello Stadium, con la Juve pronta ad ospitare l'Empoli di D'Aversa: tutte le ultime su formazioni e diretta tv

Archiviata la 26esima giornata di Serie A, riapre i battenti anche la Coppa Italia Frecciarossa, che vedrà concludersi il programma dei quarti di finale. Da Inter-Lazio a Juventus-Empoli, con Bologna e Milan già qualificate per le semifinali della competizione tricolore. Scopri dove vedere le due partite in diretta tv e streaming, con le ultimissime sulle probabili formazioni.

Dove vedere i quarti di Coppa Italia in diretta tv e streaming

Le gare valide per i quarti di finale della Coppa Italia saranno trasmesse in diretta tv in esclusiva su Mediaset. Potrete seguire Inter-Lazio e Juventus-Empoli su Canale 5, a partire dalle ore 20:45, subito dopo il canonico TG5 delle 20. Servizio streaming attivo su mediasetinfinity.mediaset.it, portale ufficiale di Mediaset che metterà a disposizione degli utenti i contenuti presenti nella sezione dedicata agli eventi in diretta.

Gli highlights di Inter-Lazio e Juve-Empoli saranno disponibili online su YouTube e su Canale 5 poco dopo il triplice fischio. Le partite saranno raccontate in diretta anche su Rai Radio Uno, con le voci dei protagonisti nell’immediato post gara, e sui canali social ufficiali dei club interessati.

Inter-Lazio Martedì 25 febbraio ore 21 Canale 5 Juventus-Empoli Mercoledì 26 febbraio ore 21 Canale 5

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

Classico 3-5-2 per l’Inter di Simone Inzaghi, che si presenterà a San Siro con alcune assenze importanti. Possibile turno di riposo per Lautaro Martinez, mentre non è al top Marcus Thuram. Davanti spazio alla coppia Taremi-Arnautovic, con Darmian e Dimarco a presidiare le corsie esterne. In mezzo al campo dovrebbero agire Zielinski, Asllani e Mkhitaryan, chiamato agli straordinari. In difesa, Bisseck rileverà Bastoni.

Sponda biancoceleste, Baroni dovrebbe affidarsi al collaudato 4-2-3-1, con Boulaye Dia punto di riferimento avanzato. Alle spalle dell’ex Salernitana il trio formato da Isaksen, Pedro e Zaccagni, con Rovella e Guendouzi a dettare i tempi di gioco in mediana. Chiavi della retroguardia nelle mani del tandem Gila-Gigot, con Marusic a destra e Nuno Tavares sul lato opposto.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Lazio:

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Arnautovic. All. S. Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Gigot, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. M. Baroni.

L’arbitro del match

Arbitra Fabbri di Ravenna coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Capaldo con Pezzuto IV uomo, Chiffi al Var e Aureliano all’Avar.

Le probabili formazioni di Juventus-Empoli

Riflettori puntati sull’Allianz Stadium di Torino, dove la Juve di Thiago Motta ospita un Empoli reduce dal pesante ko incassato contro l’Atalanta di Gasperini. In palio una prestigiosa semifinale di Coppa Italia contro il Bologna, ad una settimana dall’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League.

4-2-3-1 per la Vecchia Signora, con Kolo Muani che potrebbe tornare titolare, nonostante il gol realizzato da Vlahovic a Cagliari. Sulla trequarti, dovrebbe toccare a Nico Gonzalez, Koopmeiners e Mbangula, con Francisco Conceiçao e Yildiz inizialmente in panchina. In porta si rivede Perin, mentre in difesa le scelte risultano obbligate, complice il recente infortunio di Savona e gli acciacchi di Cambiaso. Chance per il giovane Rouhi a sinistra.

Per quanto concerne i toscani, invece, si va verso una retroguardia a tre, con l’ex De Sciglio (a segno in campionato) al fianco di Goglichidze e Cacace. Gyasi e Pezzella sugli esterni, con Grassi ed Henderson ad orchestrare la manovra. Esposito e Kouamé a supporto dell’unica punta Colombo.

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Empoli:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Rouhi; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Mbangula; Kolo Muani. All. T. Motta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Kouamé; Colombo. All. R. D’Aversa.

L’arbitro del match

Arbitra Fourneau di Roma coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Capaldo con Pezzuto IV uomo, Chiffi al Var e Aureliano all’Avar.