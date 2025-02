Vlahovic, un gol da tre punti che sa di rivincita: contro Mina, Motta e le panchine per riprendersi la Juventus

Cagliari-Juventus 0-1 del 23/02/2025: "il bello del calcio" è Vlahovic che dopo 8 panchine nelle ultime 9 partite della Juve torna titolare e dopo pochi minuti segna il gol decisivo che rilancia se stesso e i bianconeri

Uno, due, tre, contando si arriva fino a 8. Erano le panchine che ha collezionato Dusan Vlahovic nelle ultime 9 partite. Non certo un caso. Quello che invece era diventato il rendimento, il destino, il presente e il futuro di colui che era arrivato alla Juventus per diventarne il simbolo, il goleador. Ma che ultimamente era stato panchinato come uno qualsiasi. Nervoso, scontroso, persino inutile e dannoso per alcuni. Forse anche per Motta che in questi ultimi due mesi gli ha lasciato le briciole.

Ed allora una chance per far ricredere tutti. Ancora una volta. In un momento particolare. In cui anche le trattative per un eventuale rinnovo di contratto si fanno calde andando lui in scadenza la prossima stagione. A Cagliari la Juve ci arriva col morale sotto i tacchi dopo l’ennesima delusione Champions. Dusan però è carico a mille. Motta gli dà fiducia, finalmente. Kolo Muani trascinatore di questo inizio 2025 va in panca.

Fonte: Goldisegnati

In campo il solito Vlahovic. Tarantolato. Inizia ad aggredire tutti, pressa a tutto campo. Vuol dimostrare qualcosa e si vede. Contro di lui c’è quel Yerri Mina che all’andata lo aveva annullato, irretito, fatto sbagliare un gol quasi a porta vuota, provocato una delle tante shitstorm sul serbo.

Ma quel suo pressare come un dannato porta i frutti. Al 12′ mette ancora il fiato sul collo al difensore rossoblu che sbanda, perde per un attimo il controllo della palla, Dusan è felino, stavolta non macchinoso come spesso gli capita. Porta via palla, tiene botta sul contrasto e sulla spallata del cagliaritano e se ne va verso la porta, tutta la tecnica, questa sconosciuta a volte, di Vlahovic emerge nel dribblare Caprile e mandare in porta la palla che rotola nel sacco spazzando via in un amen tutte le critiche, le polemiche, le incertezze.

Vlahovic esulta, fa il gesto del tiro a canestro, forse sa già che quel gol vale tre punti d’oro per la Juve che cancella la delusione di Champions, si prende il 4° posto in classifica, raggiunge 4 vittorie di fila in campionato e, nel dubbio, si mette non lontano dalla lotta scudetto. Per Vlahovic è la notte perfetta. In attesa di nuovi esami, nuove sfide.