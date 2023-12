Pagelle Fiorentina-Parma 2-2 (6-3 dcr): i Viola volano ai quarti di finale dopo i calci di rigore

Top e flop della partita Fiorentina-Parma, valida per gli ottavi di Coppa Italia 2023/24: Nzola e Sottil riaprono la sfida, decisivi gli errori di Man e Camara ai calci di rigore

07-12-2023 00:03

La Fiorentina manda ko il Parma ai calci di rigore e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Sfida pirotecnica all’Artemio Franchi, con i Viola sotto di due reti alla fine del primo tempo per effetto dei gol di Bernabé e Bonny. Nella ripresa, la squadra di Italiano riesce a riprendere il pallino del gioco e trova il pareggio nei minuti finali della sfida con Nzola e la marcatura di Sottil dal dischetto. Non varia il risultato nei tempi supplementari, ma il Parma paga caro gli errori di Man e Camara ai calci di rigore. I Viola, ai quarti, affronteranno la vincente tra Inter e Bologna.

Fiorentina-Parma, la chiave della partita

Ritmi alti fin dai primi minuti di gioco con entrambe le squadre che propongono un gioco molto offensivo. Il Parma è sceso in campo con il giusto piglio non concedendo spazi e dimostrandosi subito incisivo. La Fiorentina soffre per tutta la durata del primo tempo meritando lo svantaggio grazie alle reti degli avversari firmate da Bernabé e Bonny.

Vincenzo Italiano deve subito dare una svolta e propone rapidamente quattro cambi all’inizio della ripresa, migliorando il livello generale della squadra sotto il punto di vista tecnico. I Viola si rendono propositivi contro un Parma che fatica a tener palla e che perde man mano lucidità. Ne approfitta la Fiorentina che nel giro di sei minuti riesce a pareggiare i conti grazie alle reti di Nzola e al gol di Sottil su rigore portando la sfida ai supplementari.

I Viola lottano con le unghie e con i denti, ma la stanchezza aumenta notevolmente nel corso dell’extra-time. La sfida si decide ai calci di rigore, con il Parma che paga la pressione e sbaglia due tiri dal dischetto. Gli uomini di Italiano soffrono, ma volano ai quarti di finale di Coppa Italia.

Le pagelle della Fiorentina

Christensen 6: Sui gol di Bernabé e Bonny non può far nulla, ma nel corso della gara limita il passivo. Innervosisce gli avversari durante i calci di rigore.

Sui gol di Bernabé e Bonny non può far nulla, ma nel corso della gara limita il passivo. Innervosisce gli avversari durante i calci di rigore. Kayode 5: Si sovrappone e offre spunti interessanti ai compagni. Non proprio incolpevole sul gol di Bonny.

Si sovrappone e offre spunti interessanti ai compagni. Non proprio incolpevole sul gol di Bonny. Milenkovic 5.5: Allontana palle pericolose nel corso del primo tempo. Nella ripresa si sacrifica e funge da centrocampista aggiunto. Il migliore della linea difensiva. Trova il gol su rigore.

Allontana palle pericolose nel corso del primo tempo. Nella ripresa si sacrifica e funge da centrocampista aggiunto. Il migliore della linea difensiva. Trova il gol su rigore. Mina 4.5: Sbaglia il passaggio che dà vita al secondo gol del Parma. Viene anche ammonito nel corso del primo tempo e Italiano decide di farlo sedere in panchina. (st 1′ Ranieri 5: I suoi interventi sono efficaci, con una prova senza particolari sbavature).

Sbaglia il passaggio che dà vita al secondo gol del Parma. Viene anche ammonito nel corso del primo tempo e Italiano decide di farlo sedere in panchina. Parisi 4.5: Assolutamente sottotono. Si lascia travolgere da Benedyczak. Ennesima partenza horror per il terzino che viene sostituito al termine del primo tempo. (st 1′ Biraghi 6: Porta in campo freschezza e propositività. Il capitano si sovrappone e crea pericolosità).

Assolutamente sottotono. Si lascia travolgere da Benedyczak. Ennesima partenza horror per il terzino che viene sostituito al termine del primo tempo. Lopez 5: Poco incisivo nel corso della gara. Spesso in ritardo.

Poco incisivo nel corso della gara. Spesso in ritardo. Mandragora 5: Sulla punizione dal limite calcia sulla barriera e non ottimizza al meglio l’opportunità. Il Parma è impenetrabile nel primo tempo e fa fatica ad entrare in area. (st 1′ Arthur 5: Entra in campo nel miglior modo possibile provando a far partire il gioco della Fiorentina).

Sulla punizione dal limite calcia sulla barriera e non ottimizza al meglio l’opportunità. Il Parma è impenetrabile nel primo tempo e fa fatica ad entrare in area. Sottil 6.5: Perde un pallone pericoloso che poteva dar vita al terzo gol del Parma. Prova nel corso della gara a da vita ad azioni interessanti e fa la differenza Nel finale, si assume la responsabilità di calciare il rigore e lo trasforma con assoluta freddezza. Ristabilisce la parità. (106′ pts Kouame sv)

Perde un pallone pericoloso che poteva dar vita al terzo gol del Parma. Prova nel corso della gara a da vita ad azioni interessanti e fa la differenza Nel finale, si assume la responsabilità di calciare il rigore e lo trasforma con assoluta freddezza. Ristabilisce la parità. Barak 5: Nella ripresa sbaglia un gol praticamente fatto. Poco convincente. (st 21′ Beltran 6: Aumenta il livello e trascina i suoi fino alla fine della sfida. Segna il rigore decisivo).

Nella ripresa sbaglia un gol praticamente fatto. Poco convincente. Brekalo 5: Si vede nel corso del primo tempo alla ricerca di un gol di tacco che, però, termina sul fondo. Per il resto si vede poco. (st 1′ Infantino 5.5: Tanta voglia di far bene e di partecipare alla manovra dei Viola).

Si vede nel corso del primo tempo alla ricerca di un gol di tacco che, però, termina sul fondo. Per il resto si vede poco. Nzola 6.5: Si divora un gol a due passi dalla porta. L’attaccante è in difficoltà nel corso del primo tempo, ma aumenta i giri del motore nella ripresa e trascina i suoi ai supplementari.

Si divora un gol a due passi dalla porta. L’attaccante è in difficoltà nel corso del primo tempo, ma aumenta i giri del motore nella ripresa e trascina i suoi ai supplementari. All. Italiano 6: Dopo un primo tempo disastroso, parte nella ripresa con quattro cambi. Prestazione della Fiorentina che cresce e raggiunge l’apice allo scadere dei tempi regolamentari.

Top e flop Parma

Corvi 5: Non viene impensierito nel corso del primo tempo. Nel finale perde lucidità come il resto della squadra e si lascia sorprendere prima da Nzola, dopo da Sottil dagli undici metri. Poteva far meglio ai calci di rigore.

Non viene impensierito nel corso del primo tempo. Nel finale perde lucidità come il resto della squadra e si lascia sorprendere prima da Nzola, dopo da Sottil dagli undici metri. Poteva far meglio ai calci di rigore. Coulibaly 6.5: Salva un gol praticamente fatto a Nzola. Prestazione pulita ed efficace come quella dei suoi compagni di reparto. Cala come il resto della squadra nella ripresa.

Salva un gol praticamente fatto a Nzola. Prestazione pulita ed efficace come quella dei suoi compagni di reparto. Cala come il resto della squadra nella ripresa. Circati 5.5: Commette un’ingenuità colpendo la sfera con la mano, ma si salva per pochi millimetri dalla concessione del calcio di rigore. Ma questa è solo una piccola nota a suo sfavore perchè nel corso della sfida trasmette sicurezza.

Commette un’ingenuità colpendo la sfera con la mano, ma si salva per pochi millimetri dalla concessione del calcio di rigore. Ma questa è solo una piccola nota a suo sfavore perchè nel corso della sfida trasmette sicurezza. Osorio 4.5: Attento per tutta la durata della gara, ma è suo il fallo di mano allo scadere che permette a Sottil di pareggiare i conti e disputare i supplementari.

Attento per tutta la durata della gara, ma è suo il fallo di mano allo scadere che permette a Sottil di pareggiare i conti e disputare i supplementari. Mihaila 6.5: Spreca un’opportunità d’oro a tu per tu con Christensen, ma si riscatta con un assist al bacio per il gol di Bonny. (st 25′ Begic 5: Non riesce a dare la giusta spinta)

Spreca un’opportunità d’oro a tu per tu con Christensen, ma si riscatta con un assist al bacio per il gol di Bonny. Bernabé 7: Il suo sinistro di piatto all’incrocio dei pali è impeccabile. Sfiora anche la doppietta personale. (st 25′ Hernani 5: Chiamato a dare freschezza, non riesce nell’intento)

Il suo sinistro di piatto all’incrocio dei pali è impeccabile. Sfiora anche la doppietta personale. Bonny 7: Colpisce il palo in una situazione rocambolesca, poi si fa perdonare con il gol del raddoppio. (st 9′ Charpentier 5: Poco efficace contro la difesa dei Viola)

Colpisce il palo in una situazione rocambolesca, poi si fa perdonare con il gol del raddoppio. All.: Pecchia 6: Prepara al meglio la sfida contro la Fiorentina e la gestisce in maniera sufficiente, ma il calo fisiologico dei suoi è deleterio. Ci sarebbe da lavorare proprio sulla concentrazione in alcune fasi della gara.

Il tabellino

Marcatori: pt 21′ Bernabé, 23′ Bonny; st 38′ Nzola, 45′ Sottil (rig.).

Fiorentina (4-3-2-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Mina (st 1′ Ranieri), Parisi (st 1′ Biraghi); Lopez, Mandragora (st 1′ Arthur); Sottil (106′ pts Kouamè), Barak (st 21′ Beltran), Brekalo (st 1′ Infantino); Nzola. A disp.: Terracciano, Vannucchi, Bonaventura, Ranieri, Duncan, Comuzzo, Pierozzi, Amatucci. All.: Italiano.

Parma (4-3-3): Corvi; Hainaut (st 9′ Del Prato), Circati, Osorio, Coulibaly; Sohm, Cyprien (91′ pts Camara), Mihaila (st 25′ Begic); Bernabé (st 25′ Hernani), Benedyczak (st 17′ Man), Bonny (st 9′ Charpentier). A disp.: Chichizola, Turk, Balogh, Estévez, Ansaldi, Colak, Partipilo, Gui, Hernani, Anas, Di Chiara. All.: Pecchia.

Note: Ammoniti: Mina, Chichizola (dalla panchina), Nzola, Ansaldi (dalla panchina), Infantino.

Arbitro: Marinelli della sezione di Tivoli.