Pagelle Lazio-Genoa 1-0: Guendouzi giganteggia, Kamada timido, Castellanos delude

Top e flop della partita Lazio-Genoa, valevole per gli ottavi di Coppa Italia 2023/2024: Guendouzi regala i quarti alle aquile, bene Pellegrini. Retegui ci prova, Hefti sbaglia

05-12-2023 22:56

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

La Lazio batte il Genoa col minimo sforzo all’Olimpico e conquista l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove sfiderà la vincente di Roma-Cremonese. Sarà derby? Nell’attesa Sarri si gode un Guendouzi formato monstre, e non solo per il suo primo gol in biancoceleste. Bene Pellegrini, sfortunato Isaksen, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo 26′ per infortunio. Le pagelle della Lazio, top e flop del Genoa e il tabellino del match nella nostra analisi.

Lazio-Genoa, la chiave della partita

Sarri cambia i terzini e ripropone dal primo minuto Hysaj e Pellegrini. In cabina di regia c’è Rovella, chance per Kamada. Nel tridente Isaksen, Castellanos e Pedro. Gilardino cambia tanto, ma conferma Retegui lì davanti perché l’italo-argentino ha bisogno di ritrovare la forma migliore dopo il lungo stop. Pronti, via e Lazio avanti: erroraccio in uscita di Hefti, Pellegrini intercetta e sgasa sulla sinistra, pescando poi Guendouzi che dai sedici metri supera Leali. Al 18′ si vedono gli ospiti: Kutlu salta secco Gila e trova in mezzo Retegui che spara di poco alto sulla traversa. Sarri perde Isaksen per un problema muscolare e getta nella mischia Felipe Anderson. Poi è Pedro ad avere un’ottima occasione su assist del solito Guendouzi.

Rivivi tutte le emozioni di Lazio-Genoa

Nella ripresa la gara non decolla. La Lazio sbaglia molto tecnicamente e il Genoa combina poco per impensierire Provedel. Il primo sussulto al 60′, quando Retegui va vicinissimo al gol. Entra in campo Immobile e all’80’ sfiora il raddoppio, imbeccato dall’unica giocata degna di nota di un Kamada ancora deludente.

Lazio, cosa ha funzionato

Luis Alberto e Immobile non ci sono? No problem, ci pensa Guendouzi. Prestazione sontuosa dell’ex Marsiglia e Arsenal, che sblocca il match dopo 5′ e giganteggia a centrocampo. Sarri non può più farne a meno. Positiva anche la prova di Pellegrini, tanto in fase di spinta quanto di copertura.

Lazio, cosa non ha funzionato

Kamada è ormai un caso. Il giapponese ha disputato annate straordinarie in Germania con la casacca dell’Eintracht Francoforte, ma qui in Italia sta facendo una fatica enorme. Altra prova anonima e le speranze di conquistare una maglia da titolare si riducono ulteriormente. Al centro della difesa confermati – per necessità – Gila e Patric, autori di numerosi errori. Ma per loro fortuna il Genoa non ne ha approfittato.

Le pagelle della Lazio

Provedel 6: Serata tutto sommato tranquilla, perchè gli ospiti non incontrano mai lo specchio della porta.

Serata tutto sommato tranquilla, perchè gli ospiti non incontrano mai lo specchio della porta. Hysaj 6: Non sarà un fulmine, ma impiegato a destra, dov’è a suo agio, gioca una gara onesta.

Non sarà un fulmine, ma impiegato a destra, dov’è a suo agio, gioca una gara onesta. Gila 5,5: Kutlu gli va via con troppa facilità: serataccia. Buona una chiusura su Retegui, arrivata comunque in seguito a una sua disattenzione.

Kutlu gli va via con troppa facilità: serataccia. Buona una chiusura su Retegui, arrivata comunque in seguito a una sua disattenzione. Patric 5,5: Soffre la presenza in area di Retegui: distratto. Marusic (6 dal 65′: schierato centrale per l’emergenza in difesa non corre rischi).

Soffre la presenza in area di Retegui: distratto. (6 dal 65′: schierato centrale per l’emergenza in difesa non corre rischi). Pellegrini 7: Devastante la sua sgroppata a inizio partita così come delizioso è l’assist per Guendouzi. Attento anche in fase difensiva.

Devastante la sua sgroppata a inizio partita così come delizioso è l’assist per Guendouzi. Attento anche in fase difensiva. Guendouzi 7,5: Ormai è per Sarri è diventato un punto fermo dell’undici titolare: l’ex Arsenal trova anche il suo primo gol in biancoceleste.

Ormai è per Sarri è diventato un punto fermo dell’undici titolare: l’ex Arsenal trova anche il suo primo gol in biancoceleste. Rovella 6: Prestazionaria ordinaria, senza troppi acuti. Cataldi (sv dall’80’).

Prestazionaria ordinaria, senza troppi acuti. (sv dall’80’). Kamada 5: Al giapponese, relegato al ruolo di vice Luis Alberto, viene concessa la chanche di mettersi in mostra. Ma l’ex Eintracht ancora una volta non riesce a sfruttarla. Dopo quanto mostrato in Bundesliga, è lecito aspettarsi molto di più. Timido. Basic (5 dall’80’: si divora un gol clamoroso a tu per tu con Leali, sparando debolmente sul portiere).

Al giapponese, relegato al ruolo di vice Luis Alberto, viene concessa la chanche di mettersi in mostra. Ma l’ex Eintracht ancora una volta non riesce a sfruttarla. Dopo quanto mostrato in Bundesliga, è lecito aspettarsi molto di più. Timido. Basic (5 dall’80’: si divora un gol clamoroso a tu per tu con Leali, sparando debolmente sul portiere). Isaksen 6: Costretto ad alzare bandiera bianca dopo 26′ per una noia muscolare. Sfortunato, il danese, che nelle ultime partite aveva conquistato la fiducia di Sarri. Felipe Anderson (5,5 dal 26′: entra in campo con eccessiva sufficienza. Pochi spunti per uno del suo calibro).

Costretto ad alzare bandiera bianca dopo 26′ per una noia muscolare. Sfortunato, il danese, che nelle ultime partite aveva conquistato la fiducia di Sarri. (5,5 dal 26′: entra in campo con eccessiva sufficienza. Pochi spunti per uno del suo calibro). Castellanos 5,5: Altra occasione dall’inizio dopo quella in Champions col Celtic. L’argentino ex Girona, però, non riesce mai a concludere verso la porta del Genoa. Immobile (6,5 dal 65′: sfiora un gol e serve un cioccolatino a Basic che sbaglia in maniera clamorosa. Ciro si dimostra di un livello superiore, proprio come già successo col Celtic).

Altra occasione dall’inizio dopo quella in Champions col Celtic. L’argentino ex Girona, però, non riesce mai a concludere verso la porta del Genoa. (6,5 dal 65′: sfiora un gol e serve un cioccolatino a Basic che sbaglia in maniera clamorosa. Ciro si dimostra di un livello superiore, proprio come già successo col Celtic). Pedro 6: Dopo aver deciso la sfida col Cagliari, l’ex Barcellona e Chelsea regge anche in coppa. A 36 anni resta una certezza.

Top e flop del Genoa

Retegui 6,5: Anche da terminale offensivo di un Genoa inedito, l’ex Tigre riesce a rendersi pericoloso.

Anche da terminale offensivo di un Genoa inedito, l’ex Tigre riesce a rendersi pericoloso. Kutlu 6+: L’ex Galatasaray mette in apprensione la retroguardia della Lazio e in particolare Gila con i suoi spunti. Cala nella ripresa.

L’ex Galatasaray mette in apprensione la retroguardia della Lazio e in particolare Gila con i suoi spunti. Cala nella ripresa. Vogliaccio 5,5: Concede tutto il tempo del mondo a Pellegrini di pescare in mezzo Guendouzi: svogliato.

Concede tutto il tempo del mondo a Pellegrini di pescare in mezzo Guendouzi: svogliato. Thorsby 5,5: Molto poco vichingo, il norvegese. Poca quantità e nella ripresa perde un pallone che poteva essere sanguinoso.

Molto poco vichingo, il norvegese. Poca quantità e nella ripresa perde un pallone che poteva essere sanguinoso. Matturro 5,5: I 19 anni di vedono tutti: acerbo.

I 19 anni di vedono tutti: acerbo. Galdames 5: Il cileno sbaglia tanto, troppo.

Il cileno sbaglia tanto, troppo. Hefti 5: Erroraccio in uscita dopo 5′ e gol della Lazio. Il modo peggiore per iniziare una partita.

Il tabellino di Lazio-Genoa

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (80′ Cataldi), Kamada (80′ Basic); Isaksen (26′ Felipe Anderson), Castellanos (65′ Immobile), Pedro. A disp.: Sepe, Mandas, Kamenovic, Marusic, Lazzari, Ruggeri, Kamenovic, Cataldi, Basic, Immobile, Gonzalez, Sana Fernandes. All.: Maurizio Sarri.

Genoa (3-5-1-1): Leali; Vogliacco (84′ Fini), Dragusin (69′ De Winter), Matturro (62′ Haps); Hefti, Kutlu, Jagiello (62′ Malinovskyi), Thorsby, Martin; Galdames; Retegui (69′ Puscas). A disp.: Calvani, Sommariva, De Winter, Sabelli, Papadoupolos, Arboscello, Pittino. All.: Alberto Gilardino

Arbitro: Juan Luca Sacchi

Ammoniti: Galdames, Fini, Pellegrini

Marcatori: 5′ Guendouzi