Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lazio-Genoa, gara valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia.20:12

La Lazio di Sarri esordisce in Coppa Italia contro il Genoa di Gilardini, che invece è alla terza partita stagionale in questa competizione.20:13

La Lazio vive un periodo di alti e bassi, ma nell’ultima settimana la squadra biancoceleste ha conquistato il passaggio del turno in Champions League e ha battuto il Cagliari in casa per 1-0, agganciando l’Atalanta a 20 punti.20:13