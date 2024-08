Corona randella Morata e Campello: ci avete preso in giro, meglio Matri e Nargi

Il re del gossip torna a criticare il bomber del Milan e l'influencer veneta dopo la rottura della loro relazione e fa un paragone con un'altra coppia

Deve essere rimasto proprio colpito Fabrizio Corona dalla rottura tra Alice Campello ed Alvaro Morata: se nel giro di una decina di giorni ha deciso di dedicare alla coppia scoppiata ben due editoriali su Dillingernews, il suo portale di riferimento, è evidente che la notizia non lo ha lasciato indifferente o che, da re del gossip, gli roda non aver annusato niente in anteprima. Nell’ultimo capitolo pubblicato oggi il principe dei paparazzi torna ad attaccare il bomber del Milan e l’influencer veneta.

Campello si consola con un regalo da 7900 euro

Mentre l’attaccante del Milan è alle prese con un problema muscolare che lo terrà fuori tre settimane, l’ormai ex moglie ha fatto parlare i social con la sua ultima storia. Alice Campello, che ha nuovamente disattivato i commenti sulla sua pagina Instagram, ha infatti ricevuto un regalo speciale da sua amica, ovvero un bracciale d’oro. Gli utenti social hanno scovato il bracciale, scoprendone il valore di 7.900 euro. Si tratta di un Cartier della linea Love.

Corona attacca Morata e Campello

Intanto Corona, che già aveva avuto parole pesanti per la coppia, randella e scrive: “La notizia della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata è stata clamorosa. Si sono innamorati e successivamente sposati nel giro di un anno a soli 22 anni entrambi. Lei è una ragazza carina, acqua e sapone, niente di che. Una voce tremenda, che parla con l’accento spagnolo essendo italiana… Ma perché? Prima di Alvaro, lei, provieniente da una famiglia molto ricca dove il padre sembra uscito dalla famosissima telenovela Beautiful – oppure recita veramente in Beautiful – stava con ragazzo talmente ricco che poteva comprarsi Morata e metterlo in azienda a tirare i palloni contro i muri. Alvaro, giovane, carino, pulito e in carriera le ha folgorato il cuore, ed era l’uomo ideale per realizzare quel sogno. Io stesso, che sono abituato a fare le profezie, non avrei mai potuto pensare a una cosa del genere. E tutto questo perché fondamentalmente Alvaro e Alice ci hanno (a me non tanto) presi per i fondelli, specialmente negli ultimi due anni”.

Corona continua: “Mi riferisco soprattutto ai milioni di followers che li seguono, che hanno assistito alle gravidanze, viaggi, figli, e ai loro racconti di amore, alla famiglia perfetta che ci raccontavano. Mai un litigio. Mai un problema. Era il 14 luglio 2024, quando Alvaro Morata, dopo aver vinto da capitano il campionato europeo con la sua Spagna, correva al fischio finale alla fine della partita ad abbracciare la sua splendida famiglia. La moglie e i 4 figli tutti con la maglia di Alvaro. Il video registrato da un parente diventa ovviamente virale sui social, con tanto di post condiviso immediatamente dopo e una dedica speciale alla donna della sua vita”.

Di colpo la storia d’amore perfetta finisce: ma come c.. è possibile? Poi la Sardegna, le vacanze, lui tinto biondo con gli addominali di fuori, lei col pareo ma sempre foto di coppia. Di colpo doccia gelata dove non annunciano una crisi, ma una separazione irreparabile. Ma come c.. è possibile che negli ultimi 15 giorni raccontavi solo amore e di colpo non è che ti lasci o racconti una crisi, ti separi direttamente? Che credibilità hai? Si parla di una crisi depressiva sua molto forte, ma tutti e due giurano che non ci sono stati tradimenti. E allora l’unica possibilità che darebbe una spiegazione a tutto questo è: Alvaro Morata è gay? Per noi è l’unica soluzione plausibile di quella che alla fine è una coppia di ricchi infelici, leggeri e inutili.

Corona elogia Matri e Nargi

Il re del gossip chiude con un paragone con la love story tra l’ex bomber Matri e Federica Nargi: “Dall’altra parte abbiamo una ragazzina della borgata di Roma, che ha cominciato a fare i concorsi in provincia, ha vinto qualche fascia inutile, ha avuto una relazione con un tamarro ex Grande Fratello per poi arrivare a Striscia. Un ragazzo bello, carino, della porta accanto, simpatico, modesto. Si conoscono lì, in quel momento: lei velina, lui calciatore promettente. Belli entrambi. Belli ma che nel corso di questi 16 anni sono diventati ancora più belli.

Lui ha avuto una buona carriera, lei è cresciuta tantissimo, sono ragazzi semplici, abituati a stare in compagnia con i parenti, con gli amici, a fare una vita semplice e normale, con due figlie bellissime e con i problemi che si creano quando due giovani con due attività lavorative precarie s’incontrano e sanno che nel corso della loro vita dovranno affrontare enormi cambiamenti. Nel post che Federica ha fatto per i 40 anni di Matri ha raccontato di 16 anni di traslochi, abitudini, cambiamenti lavorativi, convivenze, figli, e non ha negato la comparsa di problemi. Non ci interessa di corna o meno, ma lo ha specificato bene: “Noi non siamo la famiglia del Mulino Bianco”. Stare insieme 16 anni ora come ora non è facile, soprattutto per chi fa il calciatore o lavora nel mondo dello spettacolo. Quello che succederà ora non lo sappiamo, però tutta la vita meglio una Nargi e un Matri, che una Campello e un Morata. Meglio la realtà, la verità, che la finzione“.