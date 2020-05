Coronavirus, anche Mike Tyson torna a combattere ma sul ring

Chi sia, davvero, Mike Tyson e che cosa abbia la necessità di dimostrare e di carpire il suo personalissimo ritorno sul ring è da decifrare. Tutto da decifrare. In una simile contrazione di speranza e ottimismo, la sua storia di rivalsa nei confronti di una vita che gli ha dato e tolto altrettanto, l’ex campione dei pesi massimi, emblema di una boxe epica e di rivendicazione sociale, lancia la sua sfida al presente nel mezzo dell’emergenza coronavirus.

Una situazione che ha provato enormemente anche gli Stati Uniti, che conta un numero di vittime elevatissimo, e un focolaio a New York tra i più aggressivi e feroci di questa pandemia.

Mike Tyson: il video su Instagram scatena gli ammiratori

E così ci si interroga su perché e proprio adesso, Tyson abbia maturato la convinzione a più di 50 anni, vissuti ai limiti sempre e comunque, che si possa tornare a combattere anche se solo per beneficenza contro l’avversario di sempre, Evander Holyfield, stando alle anticipazioni di Sky Sports News.

Giusto, perché? Perché pubblicare su Instagram un video di allenamento che si chiude con un messaggio sibillino, “Sono tornato”?

Campione del mondo a 20 anni, poi l’accusa e il processo con annessa condanna per stupro, la conversione, l’amore infine e la perdita di una bambina. La sua esistenza è stata così tanto che non può starci per intero, in nessun libro, in un nessun film. E a cui, a 53 anni, potrebbe aggiungere un nuovo capitolo.

VIRGILIO SPORT | 12-05-2020 13:24