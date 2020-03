Coronavirus, Inter: la strana situazione di Christian Eriksen

A seguito dell'emergenza Coronavirus Christian Eriksen è stato costretto a lasciare l'albergo in cui viveva: l'ex centrocampista del Tottenham, arrivato in nerazzurro a fine gennaio, si è trasferito ad Appiano Gentile.

Il danese dovrà stare in autoisolamento fino al 25 marzo dopo che Daniele Rugani è risultato positivo al test del virus. L'ex difensore dell'Empoli ha pubblicato un video sul profilo Twitter della Juventus: "Anche io, insieme a Juventus, sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo. Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti. Grazie".

Proprio riguardo il Coronavirus, dopo il summit in Lega sullo svolgimento o meno degli allenamenti (in cui soprattutto Agnelli e Lotito si sono schierati rispettivamente contro e a favore), i medici dell serie A hanno rilasciato un comunicato: "In considerazione della grave evoluzione dell’infezione Covid 19 nel mondo, vista l’emergente diffusione dei contagi anche all'interno del calcio e del personale sanitario a esso dedicato e del progressivo aggravamento della situazione che sta coinvolgendo il Sistema sanitario nazionale, i medici della Serie A esprimono forte preoccupazione circa la tutela della salute dei propri tesserati qualora venissero ripresi a breve gli allenamenti e promosse altre attività di aggregazione. Pertanto, in modo unanime, i medici consigliano di non riprendere l’attività fino a netto miglioramento dell’emergenza Covid 19".

Intanto in mattinata altri due giocatori della Fiorentina dopo Vlahovic sono risultati positivi al test: si tratta di Patrick Cutrone e German Pezzella, oltre al fisioterapista Stefano Dainelli.

SPORTAL.IT | 14-03-2020 14:28