Vlahovic verso la Juve. Corvino: "Ideale insieme a Dybala"

L’ex direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino a Tuttosport spinge Dusan Vlahovic alla Juventus: “Quando Dusan non giocava ancora con continuità nella Fiorentina, mi chiamò un cronista per domandarmi cosa ne pensassi. Gli dissi che per me era un titolare. La qualità non ha età. Adesso potrebbe fare il centravanti sia nella Juventus, sia nel Liverpool o nel Tottenham. E’ pronto per la Juve. Dusan è l’ideale per Dybala”.

“Chi serve come 9? Dipende anche dalle idee dell’allenatore. È una domanda più per Allegri che per me. In ogni caso parliamo di grandi attaccanti. Con Dybala serve un nove che garantisca soprattutto profondità, quindi un calciatore con le caratteristiche di Vlahovic”.

Il possibile addio di Ronaldo: “CR7 aveva un senso quando è stato acquistato tre anni fa. Adesso, alla luce di tante altre considerazioni, non c’è più ragione per tenerlo. Ma la Juve sa perfettamente quello che deve fare”.

OMNISPORT | 21-06-2021 12:40