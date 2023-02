Corvino: “Vlahovic resti a Torino anche senza Coppe, la Juve è la Juve”

Il direttore tecnico del Lecce sull'attaccante serbo: “Non si discute, i numeri sono quelli di un big e ha talento”

11-02-2023 10:43

Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, consiglia Dusan Vlahovic: “Anche se i bianconeri non dovessero qualificarsi alla Champions, gli dico di restare perché la Juve è sempre la Juve, un punto di arrivo. E dopo una tempesta, arriva sempre la quiete”.

Spende parole molto belle per l’attaccante serbo, Corvino: “Critiche a Vlahovic, ma stiamo scherzando? Dusan non si discute. Per Vlahovic, oltre ai numeri da big, parla il talento. E’ un centravanti completo: ha fisico, senso del gol, buona tecnica, progressione, abilità nel gioco aereo. E poi è ancora giovane”.