Cos'e' il pickleball

Ecco le regole del gioco amato da Matthew Perry

30-10-2023 16:18

Ideato nel ’65, il pickleball e’ uno sport di racchetta che rielabora alcune tecniche e regole del pop tennis. Il campo di gioco misura 13,41 metri di lunghezza per 6,10 metri di larghezza. La rete e’ alta agli estremi 91,44 centimetri e al centro 86,36.

La racchetta (piu’ correttamente paddle) e’ con piatto solido mentre la palla, che e’ in plastica, pesa 21-29 g e misura 7,3-7,62 cm. La partita solitamente e’ vinta da chi totalizza 11 punti, giocando un solo set o al meglio dei 3 set, distanziando gli avversari di due punti. In situazione di parita’ sul 10-10 si prosegue a oltranza sin quando qualcuno realizza due punti consecutivi. Le forme di gioco sono due: individuale e doppio. In alcuni tornei e’ vigente il “punto decisivo” quindi senza prolungamento ai vantaggi. Attualmente sono migliaia le scuole statunitensi che hanno nel programma il pickleball come attivita’ fisica per gli allievi.