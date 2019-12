Cosa non rifarebbe Ancelotti? I tifosi trovano la risposta

Nella ricca conferenza stampa di ieri, probabilmente la penultima da allenatore del Napoli perchè tutto lascia pensare che a prescindere da come andrà a finire stasera contro il Genk Ancelotti lascerà la panchina, il tecnico emiliano ha detto tante cose interessanti ma ha lasciato inevasa una domanda particolare. “Una cosa che non rifarei a Napoli? C’è solo una cosa, ma non ve la dirò“.

IL DUBBIO – Tutti si sono chiesti cosa volesse dire l’allenatore del Napoli ed anche Carlo Alvino. Il direttore di TvLuna su twitter ha lanciato un sondaggio per chiedere il parere dei tifosi, che già sanno che da domani con ogni probabilità ci sarà Gattuso in panchina.

IL TWEET – Alvino scrive: “Ancelotti in conferenza stampa: solo una cosa non rifarei ma non ve lo dico. In maniera seria vi invito a dire la vostra. Quale secondo voi?”.

LE REAZIONI – Arrivano quasi 500 risposte via social e la maggioranza sceglie la risposta, ovvero aver tenuto Insigne dandogli anche la fascia: “Dare la fascia a Insigne è già stato detto?” o anche: “Tenere ancora Insigne”, oppure: “Dare la fascia a Insigne, dare 10 al mercato, dire di essere contrario al ritiroDare la fascia a Insigne, dare 10 al mercato, dire di essere contrario al ritiro”.

IL RITIRO – Molto gettonata anche la questione legata al ritiro: “Quando disse pubblicamente di non essere d’accordo con la scelta del ritiro”, oppure: ” Andare in ritiro da solo.”.

LA SCELTA – C’è chi scrive: “Ho solo paura che non deciderebbe più di venire a Napoli..” e ancora: “Aver accettato Napoli. Siamo ancora lontani da essere un big team”.

AZIENDALISTA – Arrivano tanti punti di vista: “Essersi fatto prendere per il c… da ADL” oppure: “Essere aziendalista in una società senza azienda” o anche: “Venire al Napoli. E, se fosse così, non è una bella cosa e, in ogni caso, ne uscirebbe perdente il Napoli. Anche se alcuni tifosi non lo capiscono ma Ancelotti dà prestigio alla squadra al di là dei risultati. E poi in Champion è una garanzia”.

MERCATO – Si tocca anche il mercato: “Non aver sbattuto fuori rosa gli ammutinati” o anche: “Avallare cessioni di giocatori chiave nel nostro scacchiere (Jorginho, Marek) senza poi sostituirli, valutazione sbagliata” e ancora: “Aver appoggiato Mertens e Callejon affinché rimanessero. Ha dichiarato più di una volta che sperava nel rinnovo. Li ha messi al centro del progetto tecnico anche quest’anno di fatto mettendoli in una posizione di forza nella trattativa”.

BAMBOLE – C’è chi ricorda: “Non direbbe più che qui non è venuto a pettinare le bambole… ” e infine: “Dire che la società ha fatto un mercato da 10 e che la squadra avrebbe lottato per lo scudetto!”.

SPORTEVAI | 10-12-2019 09:00