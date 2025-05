Costacurta e Colombari show all'Eredità: gli screzi in diretta e l'appello del figlio Achille

Marco Liorni, conduttore dell'Eredità, è intervenuto per non far abbandonare lo studio all'ex Milan in un momento di concitazione con la moglie

Tutti giocano all’Eredità. Anche la coppia Martina Colombari e Billy Costacurta che ha partecipato come special guest alla puntata inedita di ‘Tutti in viaggio’, trasmessa ieri, 2 maggio in prima serata su Rai 1, condotta dal poliedrico Marco Liorni. I due, uniti da quasi trent’anni, si sono trovati al centro dell’attenzione fin dall’ingresso in studio, tra battute ironiche e qualche momento di ‘tensione’ causato da una richiesta dell’ex campione del Milan che ha lasciato di stucco il conduttore in studio.

Achille Costacurta e la richiesta ai genitori per l’Eredità

Appena arrivati alla loro postazione, Martina ha osservato scherzando: “Siamo stati gli unici a non entrare mano nella mano dopo 29 anni di matrimonio, che vergogna”. L’ex conduttrice ha voluto ironizzare sulla solidità della loro relazione, già definita in passato in un’intervista “quasi un unicum in mezzo a un universo di divorziati e separati”.

Durante il gioco, la Colombari ha preso spesso l’iniziativa nel rispondere, interrompendo il marito. Alla richiesta di spiegazioni, ha svelato: “Nostro figlio ci ha detto di non fare figuracce, sto cercando di accontentare il ragazzo”.

Il riferimento è al figlio Achille, 19 anni, che mesi fa era finito nel ciclone per alcuni contenuti controversi pubblicati sui social, tra cui foto discutibili e commenti contro la madre.

La reazione di Costacurta: “Io posso andare”

Il clima di ‘complicità’ si è incrinato quando Costacurta, visibilmente infastidito dall’atteggiamento della moglie, ha reagito con un gesto improvviso. Dopo essere stato più volte interrotto da Martina, si è alzato dalla sedia affermando: “Io posso andare”, dirigendosi verso l’uscita dello studio. Il conduttore Marco Liorni è intervenuto prontamente: “No Billy, aspetta”, cercando di riportarlo al suo posto.

Anche Liorni, poco prima, aveva notato il predominio della Colombari nel dialogo e aveva scherzato: “Billy, ma tu a casa riesci a spiaccicare qualche parola? Ho già capito chi comanda a casa”.

Martina Colombari, divertita, ha replicato: “I pollici del televisore li ha scelti lui, questa è sempre la sua battuta a casa”.

Il momento de “La Scossa” e la domanda scomoda

Durante la fase del gioco dell’Eredità chiamata “La Scossa”, Costacurta è stato protagonista di una manche dedicata proprio a lui. I concorrenti dovevano individuare le opzioni che non lo coinvolgevano. In quel momento, Liorni ha detto sorridendo: “Mi ha fatto un po’ compassione perché non riesce mai a parlare”.

Costacurta, nel corso della puntata, ha poi colto l’occasione di raccontare un episodio legato alla sua carriera, ammettendo di aver “deluso nel periodo in Nazionale” (l’anno in cui perse sia la finale della Coppa dei Campioni che quella del Mondiale per una squalifica). Quando il conduttore ha chiesto con tono scherzoso “Che succede nei ritiri dei calciatori?”, Martina, un po’ spiazzata, ha risposto stizzita: “E che deve succedere? Dai, Marco, anche meno”.

