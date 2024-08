Martina Colombari, dopo scandalo sui post del figlio Achille, rompe il silenzio

La compagna di Costacurta torna a scrivere sui social e fa chiarezza sulla situazione, arriva la solidarietà da parte del mondo del web

Era metà luglio quando la serenità della famiglia di Billy Costacurta fu messa a dura prova: Achille, l’unico figlio dell’ex difensore del Milan e di Martina Colombari, pubblicò sul suo profilo Instagram una serie di foto e video choc su cui fu costretta ad indagare la polizia, con riferimenti a droghe, soldi e malefatte varie, con tanto di tag per la madre. Da allora sia Costacurta che la Colombari non hanno mai voluto commentare la vicenda ma ora l’ex miss Italia ha rotto il silenzio.

I post del figlio di Costacurta

Le immagini pubblicate da Achille Costacurta erano a dir poco forti: lo si vedeva in aereo mentre maneggiava bustine che potrebbero contenere droga e lui stesso lo faceva intendere citando Al Pacino e una scena del film Scarface (“Mangerò ceviche a Miami come Al Pacino“). Oltre alla bustina rosa (contenente droga?), il giovane Costacurta aveva fotografato anche mazzette di banconote e scritto frasi di derisione sui controlli in aeroporto, passati senza problemi. In ogni storia veniva taggata la mamma Martina Colombari (a cui ha riservato anche commenti odiosi sul profilo Instagram di lei), facendo credere che la droga gliel’avesse fatta avere lei (“Quando sei Martina Colombari puoi spostarne quanta vuoi“).

Il profilo del giovane è stato bloccato e resta disattivato. Si sa che Achille aveva avuto molti problemi in passato, sia con le forze dell’ordine che nei rapporti con i genitori. Dopo Pechino Express, cui aveva partecipato assieme alla madre, il rapporto tra Martina e Achille sembrava sereno, tanto che lui aveva scritto su Instagram: «Se oggi posso dire di avere fatto l’esperienza più bella, più emozionante, più reale e più indimenticabile della mia vita è per te, mamma, che dopo anni, ti sei fatta convincere a venire a fare questa avventura assieme. Quindi, volevo ringraziarti, grazie perché ti sei fidata e ti sei buttata». Poi la deriva del mese scorso.

Martina Colombari rompe il silenzio

Due settimane senza commentare niente, la rinuncia anche a un evento in cui doveva fare da madrina: Martina Colombari è stata sempre zitta sulla vicenda ma ora sul suo profilo Instagram è uscita allo scoperto. Espressione serena, vestito sobrio ma elegante, la Colombari ha postato la sua foto con questa scritta: “La pazienza non è l’abilità di aspettare. Ma è l’abilità di mantenere la calma mentre si aspetta. Un passo alla volta per la serenità“.

La solidarietà del web alla Colombari

Tantissime le reazioni sui social: “Forza … I figli ci mettono a dura prova….ma le mamme hanno la pelle dura per loro” e poi: “Solo chi passa sulla propria pelle , può capire certe cose… x il resto è solo chiacchiericcio” e anche: “I figli a volte ci fanno passare momenti difficili, però cresceranno e capiranno. Noi mamme dobbiamo avere la forza in quei momenti di non mollare. Per noi e soprattutto per loro” e ancora: “Per tutti è necessaria una buona dose di coraggio. Coraggio nell’affrontare gli eventi ed Aver fede in essi accogliendoli con una formula magica “ Ti accetto”…”.

Non manca chi continua ad accusarla (“Ognuno si tenga come ha educato i propri figli… che non è sempre colpa dei figli”, oppure: “Non sempre tutto è facile nella vita…..non sempre la ruota gira nel verso giusto con i propri figli. Bisogna necessariamente avere la forza di capire confrontarsi e cercare anche dentro noi stesse gli errori fatti in consapevolmente siamo umane anche noi mamme” ma la stragrande maggioranza le esprime solidarietà: “A volte fai di tutto per crescere i figli nell’amore e nel rispetto… però dobbiamo ricordarci che i figli non sono nostri… loro appartengono a loro stessi e anche se noi gli indichiamo la via da seguire loro poi scelgono autonomamente se seguire i nostri insegnamenti oppure no.” e infine: “Non tutti i figli sono così, per fortuna! Ma tu sei una donna fortissima, supererai alla grande anche questo pessimo periodo!”