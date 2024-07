Figlio Costacurta, dopo video choc cancellato profilo: le accuse del web alla Colombari

La polizia postale è intervenuta dopo i filmati inquietanti postati da Achille Costacurta, indagini in corso, la Colombari nel mirino dei social

Quella sequela di filmati uno più inquietante dell’altro, postati l’altro giorno da Achille Costacurta – figlio dell’ex difensore del Milan Billy e di Martina Colombari – non sono passati inosservati non solo a follower ed utenti del web ma anche alle autorità. I video su probabili pacchetti di droga e mazzette di soldi, accompagnati da commenti inneggianti all’illegalità e alle offese nei confronti della madre che è stata taggata in tutti i messaggi, hanno fatto scattare l’allarme.

Il profilo di Achille Costacurta oscurato

Sul suo profilo Instagram di Achille Costacurta due giorni fa ha pubblicato cose sconvolgenti fra commenti provocatori sulla madre, messaggi allusivi, strane bustine e foto del passaporto. Il giorno dopo quel profilo è stato chiuso e sua madre Martina Colombari, da sempre molto attiva su Instagram, si è disconnessa per qualche ora. La polizia postale si starebbe occupando di chiarire quanto accaduto. Intanto, il profilo di Achille Costacurta è stato disattivato.

Le foto, che si presume siano state postate durante una traversata in aereo, ritraggono sostanze nascoste tra cioccolatini, insieme a mazzette di denaro, accompagnate da frasi di vanto per aver superato i controlli come “Vai come si traffica: quando sei Martina Colombari puoi spostarne quanta ne vuoi”. Il ragazzo ha anche lasciato degli sgradevoli commenti sotto le foto postate dalla donna, insultandola: “Ma copriti. Hai 50 anni, ca… Non sei più una ragazzina e sei anche mamma”.

Fonte: imago

Esclusa ipotesi attacco hacker

Secondo quanto riportato da TAG24, la reazione immediata di Martina è stata quella di correre a cancellare i commenti che chiedevano chiarimenti sui post di Achille. Una cosa è certa: tutti i profili social sono stati chiusi, e l’account del giovane è ora sospeso dal web. Si è parlato di un attacco hacker, ma, considerando il turbolento passato del ragazzo con le autorità e la giustizia, l’ipotesi appare poco credibili. Sono in corso indagini ma intanto il popolo del web si è scagliato nei confronti della signora Colombari.

Martina Colombari nel mirino degli haters

Gli utenti hanno preso di mira la madre di Achille andando a commentare sotto la sua ultima foto su Instagram, che risale a tre giorni fa, quindi prima dell’episodio della discordia, e che la vede sorridente, in costume e a mare.

Fioccano commenti acidi: “L’avevamo avvisata signora. Colpa sua? Non è detto, però si vedeva l’arroganza e l’atteggiamento da er mejio di tutti. Umili famiglie con educazione seria e dialogo non crescono figli così” e anche: “Scusa se mi permetto, ma non ti sei accorta che tuo figlio ha grossi problemi psichiatrici / psicologici e che ha bisogno di cure e anche di attenzione da parte tua maggiore? Ognuno ha le sue croci …bisogna portarle con dignità” e ancora: “Beata te che riesci a fare una vita spensierata col figlio che ti ritrovi. Sicuramente ci sarai abituata….che spiacevole situazione” e ancora: “Complimenti per aver nutrito l’arroganza del figlio a tal punto da renderlo un perfetto idiota, insopportabile a tutti. Davvero un capolavoro di genitorialità signora Colombari! e infine: “Senza offesa, fossi in te starei meno in barca e meno in palestra ma più con tuo figlio”.

Non manca chi difende la moglie di Costacurta: “Che schifo fanno quelli che giudicano Martina e Billy come genitori? Ma ne sapete ….. schifo veramente… vedete in casa vostra e non giudicate sempre tutto e tutti” e poi: “Che orrore leggere di donne che “accusano” altre donne/mamme di non saper educare i propri figli. Ma non vi vergognate? Veramente la peggio società” e anche: “Provo orrore a leggere i commenti a questo post. Commenti beceri che arrivano pure da docenti ed educatori, tra l’altro. Ricordatevi che un figlio problematico non è sempre solo frutto di genitori disattenti o poco amorevoli, ma può capitare e basta. State mettendo in croce una donna che, insieme al marito, si è fatta il ma… per cercare di aiutare la sua progenie”.