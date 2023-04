Achille Costacurta rompe il silenzio su Instagram: un post per il vigile urbano a cui ha sferrato il pugno

Il 18enne, tra i concorrenti con mamma Martina Colombari di Pechino Express, ha chiesto scusa dopo il pugno sferrato martedì sera al vigile intervenuto dopo la segnalazione di un tassista

21-04-2023 10:31

Per chiudere la questione (almeno a livello mediatico) Achille Costacurta scegli Instagram, uno dei suoi canali prediletti – al pari dei suoi coetanei – per esternare benessere e malessere della Gen Z.

Costacurta ha scelto di fare una storia per chiudere, sul piano pubblico – perché ad oggi è indagato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale – la storia dell’aggressione ai danni di un vigile intervenuto dopo la segnalazione di un tassista milanese. Un “Scusa…” con tre cuori e tag alla polizia di stato (da quanto risulta si tratta di un vigile milanese).

Achille Costacurta chiede scusa

Achille Costacurta, figlio di Alessandro e di Martina Colombari, ha deciso di ricorrere ai social – amati e odiati – per esternare con un “scusa” rammarico e consapevolezza rispetto a quanto accaduto martedì sera in zona Tortona. Il ragazzo ora è indagato per aver fatto resistenza e sferrato un pugno a un vigile intervenuto, in via Savona.

Siamo nel pieno del Salone del Mobile, serata e aperitivi. Eventi anche nelle zone meneghine che rientrano nel Fuorisalone e affini: zona Tortona è una delle più animate, come spesso avveniva in era pre Covid. Tra i giovani frequentatori, ci sarebbe anche Achille Costacurta.

Il 18enne per ragioni non note avrebbe fatto una sfuriata in un taxi, aggredito la polizia locale chiamata in soccorso dal tassista e, infine, colpito con un pugno uno dei vigili, dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di sette giorni.

Fonte: IPA

Nottata di follia

Recentemente protagonista di Pechino Express, il giovane Costacurta aveva ammesso la sua dipendenza dai social e il sostegno dei genitori nell’affrontare questa dipendenza. Ma cosa sarebbe successo durante quella serata? Che cosa sappiamo? Sicuramente, c’è questo post di scuse dopo quanto pubblicato da Il Giorno.

Poco dopo le 23, il ragazzo è salito a bordo di un taxi in zona Tortona. Poi avrebbe iniziato a dare in escandescenze costringendo il tassista, nel mezzo di una via bloccata e a accesso limitato, ad avvicinare i vigili presenti per controllare gli accessi e la viabilità in una serata di grande passaggio e partecipazione.

Fonte: ANSA

Il pugno al vigile: scatta la denuncia

In via Savona, il conducente avrebbe detto ai vigili che il passeggero stava danneggiando il suo veicolo e che urlava frasi senza senso. Le urla si sono avvertite chiaramente anche nelle vicinanze: Achille si rifiutava di uscire poi i vigili hanno aperto le portiere, ma uno di loro, è stato colpito dal giovane con un cazzotto in pieno volto, vicino all’occhio. Medicato, per lui sette giorni di prognosi.

Indagato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Davanti a una simile reazione da parte di Costacurta, l’intervento dei vigili è stato deciso: il ragazzo è stato portato la sera stessa in via Custodi, all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale. È stato indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, d’intesa con il pm di turno. Suo padre Alessandro, all’alba, sarebbe andato a prenderlo e o avrebbe poi riportato nella loro casa milanese.

VIRGILIO SPORT