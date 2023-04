Pechino Express, tappa 5: lezione di Federica Pellegrini, Costacurta sbarella. Malore per Giorgia Soleri

Quinta prova all'insegna dei Novelli Sposi che hanno animato l'arrivo nel Borneo malese dove il cast si è arricchito: ecco i Segugi

07-04-2023 12:46

Nel rewind che si consuma con puntualità il giorno successivo alla puntata di Pechino Express, registriamo la sottotraccia – godibile, sia chiaro – che disegna la strategia cospiratoria che Giorgia Soleri e Federica Fabrizio leggono nelle trame di tre coppie di rivali, l’uscita fastidiosa e irritante del giovane Costacurta e la lezione che la Divina del nuoto, Federica Pellegrini, impartisce.

Nota di altro tono, molto più serio e complesso, riguarda il malore accusato durante la prova da Soleri, delle Attiviste, che a causa della vulvodinia avrebbe accusato dei dolori terribili in canoa, durante la prova, a ricordare quanto possa essere limitante questa malattia.

Pechino Express: prima missione nel Borneo malese

Lo sconfinamento nel Borneo malese ha consentito il rientro di Victoria Cabello (Perla di Labuan), un po’ guida e un po’ sposa al fianco di Enzo Miccio per un amarcord quasi nostalgico, ma divertente, allegro per una ex che si è goduta il ritorno tra la foresta, scenario delle prove e del viaggio delle coppie in gara. Clima un po’ complicato: 35 gradi e un’umidità pari all’89%, ha compromesso forse la prestazione di alcuni nella prima missione, la ricerca dei conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

La canoa: Costacurta esplode

Gli Italo Americani, vincitori della scorsa puntata, hanno deciso di svantaggiare sin dalla partenza le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi), che hanno dovuto mettere gli zaini in spalla e partire dopo tutti gli altri e forse accumulato elementi per sostenere la loro tesi.

Poi, lezione di lingua malese e interrogazione del capo villaggio; quindi, ripartenza a bordo di una canoa navigando per dieci chilometri fino al traguardo, dove ad aspettarli c’era proprio Costantino Della Gherardesca: una esibizione censurabile, quella del Figlio Achille Costaacurta, che è stato ripreso da mamma Martina per via delle sue offese a cameraman e altri addetti.

Il malore di Giorgia Soleri

Proprio durante questa prova, Giorgia ha accusato il malore che vi raccontavamo, soffermandosi sulla malattia e gli effetti concreti della vulvodinia.

“Non me l’aspettavo così forte e mi ha molto abbattuta, perché è un dolore che vorresti solo urlare e strapparti i capelli”, ha spiegato poi Soleri.

Primi in questa missione, i Novelli Sposi, ovvero Federica Pellegrini e Matteo Giunta, suo marito che si stanno dimostrando, puntata dopo puntata, la coppia da battere.

La lezione di Pellegrini

Proprio dopo questa prestazione di livello degli sposini campioni di nuoto, che dominano le prove vantaggio non a caso, sarebbe scaturito un botta e risposta tra la Divina e Costacurta jr.. “Lo sport mi ha insegnato che contano i fatti e non le chiacchiere”, ha detto Federica. Parole che hanno suscitato la reazione di Achille Costacurta, che ha detto: “Ho trovato questa frase di Federica presuntuosa”. Insomma, giudizio rivedibile.

L’epilogo della puntata, tra canoa entrata in corsa di una nuova coppia (Miccio-Cabello, alias i Segugi impegnati a mettere ulteriori ostacoli), l’esplosione del giovane Costacurta, le infilate della Pellegrini e la calma proverbiale di Totò Schillaci è stato salomonico: busta nera e niente di fatto. Quindi punto e a capo, a partire dal 13 aprile prossimo.

