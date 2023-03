Juve, Schillaci non ha dubbi: "Vlahovic? Me lo terrei stretto"

In una intervista a Tuttosport il bomber delle Notti Magiche a Italia '90 ha aggiunto: "I bianconeri devono vincere l'Europa League"

09-03-2023 14:36

Salvatore Schillaci “benedice” Dusan Vlahovic. Intervistato da Tuttosport, il bomber delle Notti Magiche a Italia ’90 ha parlato del momento della Juventus: Onestamente, io mi terrei stretto l’attaccante serbo. Punterei ancora su di lui per cercare di tornare a vincere. Perché è un attaccante giovane, perché penso che abbia bisogno solo di fare gol per sbloccarsi. Per un attaccante segnare è tutto, è la vita. Un gol ti dà morale, ti dà fiducia, ti fa scattare qualcosa in testa che è inspiegabile. Bisogna solo stargli vicino, non fargli sentire la pressione. È successo anche a me e sapete tutti come è andata”.

E ancora: “Friburgo? La Juventus quest’anno deve puntare a vincere l’Europa League. Perché è la squadra più forte in gara insieme all’Arsenal. E perché vincere ti fa andare in Champions. Ed è lì che i bianconeri devono giocare”.