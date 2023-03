Quarta prova all'insegna dei Novelli Sposi che hanno animato il passaggio dall'India al Borneo malese di questa edizione, all'insegna degli sportivi

31-03-2023 11:39

Che si apprezzi o meno la varia umanità che offre questa quarta edizione di Pechino Express, indubbiamente un simile esperimento nel quadro degli adventure game ha il merito di evidenziare dei tratti dei personaggi particolarmente incuriosenti.

Messa via la produzione, il montaggio, il ritmo alto che va riconosciuto, Pechino in quel dell’India (ormai Borneo malese) ci dona, se si parla di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, uno spiraglio che ci permette di osservazione da una nuova angolazione questa coppia sportiva e nella vita. E coglierne alcuni aspetti francamente inediti.

Pechino Express: il mal di pancia di Matteo Giunta

Il fresco sposo di Federica Pellegrini è costretto dal gioco – a volte clemente, a volte davvero crudele – a ingurgitare insieme alla campionessa del chutney, un piccantissimo piatto locale che lo mette a dura prova a livello gastrointestinale.

L’indigestione gli farà patire non poco, in una casa dove non c’è bagno ma ospitalità ed accoglienza che, comunque, non lo sollevano dalle conseguenze. Insomma, brutta nottata per gli sposi che hanno celebrato a Venezia il matrimonio dell’anno, dopo anni nascosti per non farsi travolgere dalle cronache durante le ultime stagioni di agonismo di Federica.

Federica Pellegrini e lo scarafaggio innamorato

Scopriamo anche che Federica Pellegrini non è poi così amante degli insetti, dettaglio sconosciuto quando infatti scopre sulla sua ciabatta un enorme scarafaggio, che intenerisce solo e solamente Matteo Giunta, il quale lo risparmia dall’ira della Divina. Per quell’essere vivente non avrebbe avuto la medesima compassione del compagno che, però, ci dona un’altra meravigliosa pagina televisiva di questo format approdato a Sky.

I Novello Sposi, pur rimanendo delle celebrità planetarie, mantengono una sorta di piacevole e tenera vena quasi autentica nella narrazione di questa edizione.

La prova immunità che stende Giunta

Dunque Federica Pellegrini e Matteo Giunta e Mamma e Figlio (Colombari-Costacurta) sono state le prime due coppie giunte al Libro Rosso a Thrissur, potendo quindi contendersi l’immunità nel leggendario “Gioco degli Elefanti”: la missione era trasportare dei cesti di frutta lungo un percorso complicato e instabile, pieno di pozzanghere di fango, in mezzo a due file di affamati elefanti desiderosi di rubare la frutta che era sui vassoi.

A 20 minuti dall’avvio, il cesto più pesante era quello di Mamma e Figlio, che hanno così guadagnato un posto nella spedizione nel Borneo malese della prossima puntata e una visita a bordo di una lussuosa barca sulle Backwaters. Il loro malus lo rifilano agli Avvocati Alessandra e Lara, ripartite per ultime e infine eliminate al ballotaggio, che ha salvato invece le Attiviste (Giorgia Soleri e Federica Fabrizio).

Il bisticcio dei Novelli Sposi

C’è anche il momento di una sorta di lite, un bisticcio che riguarda la performance di Giunta durante la prova immunità: l’epilogo è quasi pericoloso, ma per la Pellegrini l’importante era vincere.

Nonostante gli intoppi però la coppia di sportivi raggiunge i conduttori Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca e si dimostra ancora all’altezza delle aspettative.

Il pubblico di twitter sta con la coppia

E se twitter è una sorta di termometro dell’apprezzamento da parte del pubblico dell’operato dei concorrenti, non c’è dubbio che vi sia della simpatia nei riguardi della coppia – soprattutto di Matteo – che stanno conquistando un ruolo nuovo rispetto al recente passato e che, in qualche modo, Federica aveva esibito soprattutto con Italia’s got talent.

