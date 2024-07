Costacurta, video choc del figlio Achille con droga e pacchi di soldi: tagga anche la Colombari

Achille, il primogenito dell'ex difensore del Milan e dell'attrice, su instagram posta filmati equivoci: il ragazzo ha precedenti burrascosi

Ha festeggiato quattro giorni fa il suo 49esimo compleanno a Lipari, nello splendido contesto selvaggio della Sicilia durante una vacanza fra barca e mare, ma Martina Colombari – che il prossimo 20 luglio farà da madrina a Bibbiena per la 13esima edizione di “Bandiere sotto le stelle”, la kermesse promossa dal gruppo storico degli Sbandieratori e Musici Città di Bibbiena, ha ricevuto un regalo davvero poco gradito dal figlio Achille. L’ex Miss Italia, modella e influencer, oltre che moglie dell’ex difensore del Milan Billy Costacurta, è stata taggata in diverse stories imbarazzanti dal suo primogenito su Instragram.

I video equivoci di Achille Costacurta

Achille Costacurta, figlio ventenne della coppia, sul suo profilo Instagram si è sbizzarrito postando una serie di filmati in cui lo si vede maneggiare quelli che sembrerebbero pacchetti di droga nascosti tra i cioccolatini mentre si trova in aereo. La carrellata di video continua con montagne di soldi, orologi falsi, auto-elogi per aver eluso i controlli. Il tutto sempre col tag alla madre Martina Colombari e musica trap con brani poco “legali” in sottofondo.

La vita difficile del figlio di Costacurta e Colombari

Non è la prima volta che Achille Colombari si mette nei guai. Due anni fa – appena uscito dal programma tv Pechino Express a cui aveva partecipato con la madre – fu denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La stessa mamma Martina, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva ammesso che la sua famiglia ha attraversato momenti difficili, tanto da aver seguito una terapia familiare: «Con il periodo dell’adolescenza di Achille sono sorte delle dinamiche difficili da gestire. Il periodo storico è diverso da quello in cui siamo cresciuti noi, e nessuno ci ha insegnato come fare i genitori». La Colombari ammise d’essere «forse una mamma un po’ bacchettona», ma d’altronde «anche la mamma amica non va bene»: «Cerchiamo di fare il nostro meglio. A volte si lavora sul castigo, altre volte sul premio».

Il rapporto tra Martina Colombari ed Achille

Poi nel 2023, ospite di Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante, Martina, ricordando l’infanzia del figlio, aveva spiegato che non era stato facile rapportarsi con la gente che riconosceva lei e il marito per strada e, quindi, riservava trattamenti particolari al bambino: «Quello che avveniva fuori di casa era molto diseducativo: lui per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l’autorità».