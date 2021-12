Covid, addio a Monty Shadow: il fotografo che inventò la F1 e la moda

20-12-2021 10:15

Dietro alla mera enunciazione dei numeri che questa pandemia ci ha insegnato a soppesare con rispetto, ci sono vite e storie irripetibili, persone che hanno lottato con altrettanta determinazione contro un male insidioso, come il Covid. Così come ha fatto fin quando ha potuto anche quel mito di una Formula Uno romantica e struggente, che ha ritratto i campioni di un’epoca ormai sedimentata nella memoria e a cui si ispirano i piloti di oggi: Monty Shadow non c’è più.

L’annuncio di Stefano Domenicali: addio Monty Shadow

A dare conferma di questa mancanza è stato lo stesso ad della Formula Uno, Stefano Domenicali, uomo di motori e di F1, che ha affidato a poche parole pubblicate dagli account ufficiali di F1 Media il suo pensiero, riflesso di un sentimento che non riassume di certo la capacità di questo intelligente protagonista degli anni Ottanta e Novanta. Ma che gli restituisce un po’ del lustro e del contributo che seppe dare alla popolarità di piloti e personaggi, come Ayrton Senna e lo stesso Bernie Ecclestone che gli rimase sempre amico.

“Sono profondamente rattristato nel sentire che un vero amico della Formula 1, Monty Shadow, è morto. La sua genialità creativa mancherà a tutti noi e le sue immagini di questo sport faranno sempre parte della nostra storia”, si legge.

Chi era Monty Shadow: F1 e moda

Come ricordano oggi i principali quotidiani, l’eccezionalità di questo imprenditore edile e anche fotografo, forse tra i maggiori insider della F1, è stata quella di tessere relazioni importanti ai margini di quei box che adorava.

Montenegrino di origine, grande lavoratore tra Londra e Milano aveva scelto poi di vivere in Italia. Aveva deciso di acquistare e restaurare una antica abazia nei presi di Biandrate, dove lavorava e ospitava vip del mondo dei motori e della moda.

Secondo quanto si legge nelle cronache che lo riguardano avrebbe presentato Slavica Radic (madre di Tamara e Petra) a Bernie Ecclestone, patron del circus fino a pochi anni fa, e Carol Alt a Ayrton Senna, sfortunato pilota al centro di un mito che ancora oggi emoziona gli appassionati di Formula Uno. Aveva poi consentito l’incontro tra Sylvester Stallone e il mondo dei motori. Nello showbiz aveva amici o semplici conoscenti, che però gli permettevano di avere il loro numero e una rubrica importante.

La carriera di Monty Shadow

A 82 anni ha ceduto al Covid, dopo aver vissuto una vita piena ma non ancora dispiegata del tutto: lavorava ancora in qualità di consulente per grandi aziende di lusso, nella moda e poi aveva ancora quel guizzo, quel tocco geniale nel ritagliare quel pezzo di realtà che restituiscono le immagini di chi, come lui, ha saputo leggere e interpretare il presente.

E intessere sempre amicizie, saper collegare e mettere insieme coppie e rapporti di stima e opportunità anche professionali perché in questo, a detta di chiunque, aveva un talento speciale che ha saputo valorizzare e sfruttare al meglio.

Era rimasto giovane, si presentava con la consueta chioma scura e baffi curati: le sue ultime foto lo ritraggono così, fedele a se stesso e quel desiderio di creare fili, storie e sogni come fu agli albori.

VIRGILIO SPORT