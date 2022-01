Covid, Djokovic ha acquistato 80% di azienda che lavora a una cura

19-01-2022 18:54

Novak Djokovic ha acquistato l’80 per cento dell’azienda QuantBioRes, danese, che si occupa di biotecnologie e che sta studiando una cura per il covid . La notizia, diffusa dalla Reuters, è stata data dall’amministratore delegato dell’azienda, Ivan Loncarevic, che ha aggiunto come l’investimento del tennista risalga a giugno 2020. Alle dipendenze della QuantBioRes ci sono una decina di ricercatori, attivi in Danimarca, Australia e Slovenia.

L’azienda danese starebbe lavorando a un peptide che impedirebbe alla malattia di infettare le cellule umane. E in estate inizieranno degli studi clinici in Gran Bretagna. Dall’entourage di Djokovic è arrivato il ‘no comment’.

OMNISPORT