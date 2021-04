Covid: Gaia Lucariello, la moglie di Inzaghi, è stata ricoverata

Era stata lei, Gaia Lucariello, a rompere il silenzio e a rendere pubblica la notizia di come e quanto il Covid fosse presente nella sua vita e nella sua famiglia. La moglie di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, aveva comunicato in una story su Instagram di essere risultata positiva, così come suo marito e i loro bambini. Gaia aveva deciso così di rivelare l’identità del membro dello staff biancoceleste in isolamento, nome celato nel comunicato della società per discrezione, per mettere a tacere le indiscrezioni. E aveva invitato alla cautela, alla massima attenzione: oggi Gaia è ricoverata all’Istituto Spallanzani per essere sottoposta a un controllo continuo per via delle sue condizioni.

La decisione di Gaia Lucariello di rendere pubblica la loro positività

A Il Messaggero, Gaia aveva rivelato, poi, la reale entità della situazione:

“Sto male. Mi sto curando come se stessi in ospedale. Cortisone, eparina. È molto peggio di quello che si pensa. Guai a chi dice che è una semplice influenza. Come lo abbiamo preso? Non ne ho assolutamente idea, siamo sempre stati attentissimi”.

A pochi giorni da quell’annuncio, la notizia del suo ricovero all’istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, in cui si trova colpito da polmonite anche l’ex capitano della Roma e membro dello staff della Nazionale, Daniele De Rossi, il quale ha contratto il Covid nel focolaio esploso all’interno del gruppo degli azzurri.

Trasferita in ambulanza allo Spallanzani: i timori

Gaia Lucariello, imprenditrice e compagna di Inzaghi da più di dieci anni, è stata trasferita allo Spallanzani nella serata di venerdì in ambulanza a causa di una forte tosse, con il timore che possa insorgere una polmonite da Covid. La situazione ora è monitorata.

