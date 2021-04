Simone Inzaghi, la moglie Gaia rompe il silenzio:"Siamo positivi"

Non ha esitato a rendere pubblico ciò che poteva rimanere privato, nell’auspicio di non alimentare imprevedibili iperboli e indiscrezioni. E ha scelto di affidarsi a una storia su Instagram in cui ha reso noto, ufficiale, quanto fino ad allora sospettato: l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, e la sua famiglia sono positivi al Covid.

A spezzare quella protezione che avvolgeva l’identità del tecnico è stata Gaia Lucariello, imprenditrice e moglie di Inzaghi nonché madre di due dei suoi tre figli (Tommaso, il primogenito è nato dalla relazione avuta dall’ex calciatore con la conduttrice Alessia Marcuzzi).

“Ciao a tutti…ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al coronavirus! Stiamo bene e in isolamento come da protocollo. Un abbraccio!”, ha scritto Gaia.

Inzaghi: allenamento saltato e rinnovo rinviato

La volontà di Gaia e di suo marito Simone è stata quella di non permettere che circolassero versioni distorte sul momento delicato che stanno attraversando: il 7 aprile Inzaghi non ha diretto l’allenamento della Lazio e la nota del club, che non lo citava direttamente, non ha certo spento gli interrogativi sulla sua assenza, anzi.

“La S.S. Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare. La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati”, il testo del comunicato del club.

Da qui, probabilmente, la decisione dell’imprenditrice di far chiarezza: per il tecnico biancoceleste tutto rimandato, rinnovo compreso.

Il matrimonio tra Simone Inzaghi e Gaia Lucariello

Così inizia anche per Inzaghi e la sua famiglia il periodo di isolamento e di monitoraggio: oltre a Gaia, con loro vivono due bambini nati dalla loro unione suggellata dal matrimonio, avvenuto nel 2018 dopo otto anni di fidanzamento.

Anche stavolta, in una fase così delicata, il supporto e la determinazione di Gaia (imprenditrice nel mondo della moda e divenuta nota soprattutto per aver salvato una bimba in mare nel 2017) si sono dimostrate di straordinario supporto.

VIRGILIO SPORT | 08-04-2021 09:50