Simone Inzaghi: il figlio in ospedale il giorno del matrimonio

Ha fatto discutere nelle scorse ore l’assenza di Tommaso Inzaghi al matrimonio del padre Simone, celebrato sabato scorso. Per spiegare l’assenza del sedicenne, si parlava già sul web di possibili dissapori tra l’allenatore della Lazio e suo figlio. A spegnere subito qualsiasi polemica ci ha pensato l’ex compagna del tecnico biancoceleste e madre del giovane, Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha postato una foto su Instagram in cui il figlio Tommaso è ritratto insieme alla sorella Mia – nata dalla relazione tra Alessia e Francesco Facchinetti – in un letto di ospedale. Una fastidiosa polmonite ha impedito al ragazzo di presenziare alle nozze del padre con Gaia Lucariello e lo ha costretto al ricovero in ospedale. La bionda conduttrice dell’Isola dei Famosi ha rassicurato i suoi followers circa le condizioni del figlio con l’hashtag #tuttosottocontrollo, aggiungendo che Tommaso è ormai in via di guarigione e che ha assistito alle nozze del padre in diretta via Face Time.

Era presente, invece, Alessia Marcuzzi, accompagnata dal marito Paolo Calabresi Marconi, e dalla figlia Mia. La presentatrice, che è rimasta in ottimi rapporti con Simone Inzaghi ed è amica di Gaia, ha condiviso sui social la gioia per il matrimonio del suo ex, a cui ha fatto da testimone. Un’ennesima dimostrazione dell’equilibrio e dell’armonia che regna nella famiglia allargata di Alessia e Simone.

Una cerimonia super romantica quella che ha unito Simone e l’imprenditrice Gaia Lucariello – da cui il tecnico ha avuto un figlio, Lorenzo, nato nel 2013. Tra la location incantevole (il Castello Banfi di Montalcino), lo splendido abito bianco indossato dalla sposa e la carrozza con i cavalli bianchi che l’ha accompagnata davanti alla chiesa, gli “ingredienti” per un matrimonio da favola c’erano tutti. Alle nozze da sogno, oltre al fratello dello sposo e suo testimone Pippo Inzaghi, ha partecipato anche il presidente della Lazio Claudio Lotito.

VIRGILIO SPORT | 05-06-2018 16:00