De Rossi in ospedale, gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Daniele De Rossi.

L’ex centrocampista di Roma e Nazionale, entrato da poche settimane a far parte dello staff tecnico del ct Roberto Mancini, è ricoverato da venerdì a scopo precauzionale presso lo Spallanzani di Roma dopo aver contratto il Coronavirus.

Le sue condizioni sono però in miglioramento, come comunicato dal professor Francesco Vaia, Direttore Sanitario dello Spallanzani di Roma, interpellato da ‘Kiss Kiss Napoli’: “L’ex calciatore della Roma è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti”.

Non sono per il momento state forniti altri dettagli sulle condizioni di De Rossi, neppure riguardo la data delle possibili dimissioni.

De Rossi era stato uno dei primi positivi al Coronavirus all’interno del vasto focolaio che ha colpito la Nazionale italiana durante le prime partite di qualificazione al Mondiale, che gli Azzurri hanno sostenuto e vinto a Parma contro l’Irlanda del Nord e poi a Sofia contro la Bulgaria e a Vilnius contro la Lituania, tutte partite vinte per 2-0 per una striscia di risultati utili che sotto la gestione Mancini è arrivata a quota 26 gare, migliorando anche le 25 dell’era di Marcello Lippi. Davanti c’è solo Vittorio Pozzo, ct dei primi due titoli mondiali dell’Italia nel 1934 e nel 1938, a quota 30.

Dopo che i primi casi di Coronavirus avevano riguardato alcuni componenti dello staff di Roberto Mancini in Bulgaria, che non avevano ovviamente seguito il resto del gruppo in Lituanua, tra i giocatori erano risultati contagiati Leonardo Bonucci e poi, a ruota, Vincenzo Grifo, Alesssandro Florenzi e Marco Verratti, Federico Bernardeschi, i portieri Salvatore Sirigu e Alessio Cragno e il centrocampista Matteo Pessina.



OMNISPORT | 10-04-2021 11:55