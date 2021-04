Covid, lo sfogo di Aldo Serena commuove il web

Era già capitato ad altri personaggi importanti del mondo dello sport, da Ulivieri – che più che altro esprimeva le sue preoccupazioni – ad Albertosi che a 82 anni aspetta ancora il vaccino ed è più che preoccupato viste le sue condizioni già non ottimali di salute. Ora è la volta di Aldo Serena rendere note le sue rimostranze sulla somministrazione del farmaco. L’ex attaccante di Inter, Juventus, Milan e Torino, veneto di nascita e di residenza, si sfoga con un lungo post su twitter.

Serena si lamenta del mancato vaccino per la madre

Scrive Serena: “Presidente Zaia , mia mamma 88 anni, è stata convocata con sms dell’Ulss per il 31/3/21 alle 14,40 al centro di Vidor per vaccinarsi. Alle 18,40 è entrata e il medico non le ha somministrato il vaccino perché mancavano 10 giorni alla scadenza dei 3 mesi dopo la negativizzazione. 4 ore in attesa assieme a 300 persone. Fortunatamente era una bella giornata e le porte erano aperte, non oso pensare se ci fosse stato brutto tempo”.

Poi aggiunge: “E’ la linea guida corretta? Anche la convocazione della Usl era corretta, e scritta bene. Anche telefonare per capire se era stato un errore e non ricevere risposta era corretto. Quindi non sapere cosa fare era coretto. Anche chiedere all’esterno e sentirti dire che è il medico che decide era corretto. Dopo aver smesso di giocare mi sono incazzato poche volte, oggi è una di queste”.

Solidarietà a Serena sui social

Fioccano le reazioni sui social, a partire da Paolo Ziliani: “È inaccettabile Aldo. A una persona di 88 anni. Peggio di una dimenticanza.Mi spiace tantissimo. Non so come avrei reagito. Male, credo” oppure: “Questo modo di fare, ciascuno per sé, tanto non paga nessuno è un grave danno per tutti gli italiani. Bisogna porvi rimedio” e ancora: “Sua mamma ne ha superate tante, supererà anche questa. Sono preoccupato per il futuro che stiamo rubando ai nostri figli”.

C’è chi scrive: “Non c’è un criterio univoco, mandano al manicomio le persone. A me, negativo da un mese, con 130 di anticorpi, hanno detto che potrei anche fare il vaccino (se adesso fosse il mio turno)” e infine la nota polemica: “I disagi ci sono, ma visto che Zaia ti conosce, forse era il caso di chiamarlo e non fare polemica qui. L’opinione di Aldo Serena non vale una qualunque. Piuttosto, usa i social per denunciare che i dilettanti sono fermi da un anno.. ce n’è davvero tanto bisogno! grazie”.

SPORTEVAI | 01-04-2021 08:46