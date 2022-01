Covid: Minacce di morte a un dj con l'accusa di aver contagiato Messi

03-01-2022 09:28

La lista dei giocatori contagiati dal Covid si allunga giorno dopo giorno in tutto il mondo: in serie A sono già più di 50 ed è inutile fornire dati esatti perché le cose cambiano a distanza di ore. Anche in Europa la situazone è la stessa e il più illustre dei nuovi contagiati è Leo Messi. La Pulce, assieme ad altri tre giocatori del Psg, è risultato positivo al tampone e dovrà stare in isolamento ma chi se la passa peggio è forse il suo amico dj con cui ha passato il Natale.

Dj amico di Messi minacciato di morte sui social

Si chiama Fer Palacio, ed è un noto dj che ha partecipato ai Coscu Army Awards, un evento tenuto dallo streamer Martín Pérez Disalvo dove sono stati assegnati premi ai momenti salienti di Twitch nel 2021. Dopo l’evento Coscu ha confermato che c’erano stati alcuni casi di coronavirus. Il DJ Fer Palacio ha pertanto dovuto isolarsi per essere stato a contatto ravvicinato con alcuni positivi ma per la festa di Natale si è fotografato assieme a Leo Messi, postando l’immagine su Instagram.

I tifosi hanno subito fatto due più due, accusando il dj di essere stato l’untore del fuoriclasse argentino: “Mi sono appena svegliato e mi hanno mandato tanti messaggi – ha rivelato Fer Palacio , sono un trend su Twitter perché Messi è risultato positivo al Covid e lo mettono in relazione con il fatto che l’ho infettato.

Mi hanno anche chiamato ‘assassino‘ tramite messaggi, alcuni anche terribili, con minacce, brutte vibrazioni. Ho fatto un test perché devo viaggiare in Uruguay e non ho il Covid”. L’artista sudamericano è stato costretto a pubblicare sui social il risultato negativo di un tampone a cui si era appena sottoposto.

