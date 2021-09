Covid, morto Jorge Lis: l'ex pilota no vax pentito scomparso a 46 anni

Nelle sue poliedriche attività professionali, quello che non lasciava mai indietro era la prima, ingombrante passione per i motori, la moto in particolare: Jorge Lis Ortega, neanche 46 anni, è morto a causa del Covid che aveva negato, trasformandosi in un no vax convinto, fideistico e assolutista ma che – conosciuta la malattia e la terapia intensiva – è andato incontro al pentimento. Un grave lutto, nel mondo del motociclismo e non solo spagnolo, che segue a pochi mesi di distanza il tragico addio all’indimenticato Fausto Gresini.

Chi era Jorge Lis Ortega

La sua vicenda umana aveva già goduto di una visibilità, forse pari se non maggiore alla sua celebrità quando indossava tuta e casco per guidare la sua meravigliosa creatura. Lis, come riportano i quotidiani spagnoli, è mancato proprio lì in terapia intensiva nell’ospedale La Fe di Valencia, dove era ricoverato da ben 45 giorni.

La storia del suo pentimento: da no vax a sostenitore

Proprio i media spagnoli avevano riportato la storia di questo campione, pilota e coach da sempre vicino al mondo dei motori, dopo che la sorella ne aveva voluto condividere il percorso: dalle teorie negazioniste al pentimento sincero per aver rifiutato anche il vaccino anti Covid.

Jorge Lis Ortega è stato vicecampione di Spagna nella categoria 125 cc nel 1996, una volta interrotta la sua carriera da pilota era diventato coach, allenatore e manager di piloti Superbike.

