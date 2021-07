Covid, solo la Juve avrà il 50% di capienza stadio: è polemica sul web

Che le cose possano cambiare (in meglio ma anche in peggio) è possibilissimo: gli italiani si sono abituati a dover convivere con le mutazioni delle regole che vanno di pari passo con le varianti del Covid ma allo stato attuale si è arrivati a una soluzione sulla presenza del pubblico negli stadi in vista della ripresa della serie A. Servirà il green pass per tornare ad applaudire dal vivo i propri beniamini ma – come spiega Tuttosport – non tutte le società avranno la medesima capienza libera a disposizione.

La norma varata consentirà la riapertura dello stadio al 50% solo per la Juventus perché obbliga ancora al rispetto del distanziamento di un metro tra un seggiolino e l’altro e tutti gli altri impianti della Serie A potranno al massimo usare il 33% della capienza.

I tifosi si dividono sui social

A leggere la notizia c’è chi come al solito grida al complotto e chi reagisce con ironia, spulciando tra i social: “Come al solito per là Juventus c’è il regolamento a parte” o anche: “Li hanno favoriti per fare lo stadio.. mentre gli altri club trovano ostacoli insormontabili per poterlo fare. Come al solito in Italia vanno avanti i favoritismi”.

Tra i tifosi della Juve prevale il sarcasmo: “Prevedo vesti stracciate in parlamento. Giornalisti impazziti in tv. Presidenti delle altre società lanciare macumbe ad Agnelli…” o anche: “È già stato detto “campionato falsato”?” oppure: “Vuoi vedere che allo Stadium entrano solo fino alla taglia 48?”.

C’è chi osserva: “Ma gli interisti e milanisti che commentano indignati lo sanno che il 33% di 80.000 (San Siro) sono 26.400?”, oppure: “Se siamo gli unici con uno stadio costruito dopo gli anni ’70 sarà mica colpa nostra” e infine: “Serve un metro di distanza, se in uno stadio i seggiolini sono molto vicini devi lasciarne due vuoti, se in un altro sono più distanziati ne basta uno; è tutto chiaro per chi ha finito le elementari”.

SPORTEVAI | 25-07-2021 09:36