Covid, ufficiale la decisione per Djokovic agli Australian Open: è polemica

Per settimane si è discusso sulla presenza di Novak Djokovic agli Australian Open, primo Slam del 2022. Il campione serbo non è vaccinato contro il Covid e perciò fino all’ultimo è stato a rischio forfait.

Australian Open, Djokovic sarà presente

Adesso è però ufficiale, Novak Djokovic ha ricevuto il via libera per partecipare agli Australian Open, lo Slam in cui ha trionfato più volte in carriera: sono infatti ben nove i successi in Australia per il numero uno al mondo. Il serbo è il favorito per la vittoria finale, in caso di pronostico azzeccato supererebbe Federer e Nadal per Slam vinti e con 21 grandi tornei portati a casa diventerebbe così il tennista maschile più vincente della storia.

Australian Open, le parole di Djokovic

La conferma della sua presenza agli Australian Open è arrivata direttamente da Djokovic sui social: “Buon anno a tutti! Vi auguro tutta la salute, l’amore e la felicità e che possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta – ha scritto il numero uno Atp sul proprio profilo Instagram – Ho trascorso momenti fantastici con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Andiamo 2022!”.

Djokovic agli Australian Open, è polemica

La notizia, come ha riportato la Gazzetta dello Sport, ha immediatamente innescato una bufera di polemiche sui social. Anche perché in Australia è stato appena registrato il record di contagi in 24 ore: circa 50.000 (47.738), per la maggior parte di variante Omicron.

Agli Australian Open ci sarà quindi la massima attenzione. Il primo Slam della stagione è in programma dal 17 al 30 gennaio e ci saranno tanti protagonisti, come i nostri Berrettini e Sinner. E adesso, anche il più forte di tutti.

