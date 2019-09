Crack Chiellini scatena i social, è guerra sul web

La brutta notizia è arrivata di sera, inattesa quanto sconcertante: Giorgio Chiellini in allenamento si è lesionato il legamento crociato anteriore, con annessa distorsione al ginocchio. Un crack che terrà fuori il centrale della Juventus per cinque mesi e che costringe il club a rivedere le mosse sul mercato. Probabilmente verrà trattenuto anche Rugani, che pure aveva le valigie in mano. La notizia ha fatto subito il giro del mondo via web dove si sta leggendo di tutto in queste ore.

L’ODIO – Chiellini è sempre stato visto come il “simbolo” del nemico-Juve dalle altre tifoserie, un rappresentante dell’arroganza bianconera agli occhi dei fan degli altri club e purtroppo su twitter non sono mancati commenti carichi d’odio: “Forse l’unico, insieme a Buffon e Lichtsteiner, di cui non mi spiace quando sento parlare di infortunio. Chiellini .. e non si tratta di Juve o non Juve, ma di persona incoerente, ipocrita e simulatore che si fa paladino del fair play col cu…del altri” o anche: “Chi di spada ferisce di spada perisce.raccoglie quello che ha seminato in questi anni”. Indignati i tifosi bianconeri: “Infortunio a Chiellini. Esplode la gioia di interisti, milanisti e napoletani su Twitter.Poi però fanno i moralisti e i finti buoni usando a pretesto la morte di una bambina. E non è la prima volta che festeggiano per un infortunio”.

LE REAZIONI – Non tutti però si sbizzariscono in messaggi livorosi, c’è un interista che scrive: “Ricordo i “Diego Milito salta con noi” ma noi non siamo come loro e quindi in bocca al lupo e auguri di pronta guarigione a Giorgio”. Anche da Napoli arrivano, misti a commenti illeggibili, tanti messaggi di auguri: “Leggendo della sua assenza in Juve-Napoli, da tifoso del Napoli non nego la mia istintiva gioia. Quando però ho letto della gravità del suo infortunio, da sportivo mi sono rammaricato. “Forza Giorgio, torna presto..”. In tanti si dicono afflitti: “Ti auguro di tornare presto, campione. Un tifoso napoletano che vuole batterti solo in campo. Ci vediamo al San Paolo” oppure: “Da tifoso del Napoli dico che la partita senza Chiellini perde un protagonista importante ed è un peccato. Rivali sempre. Nemici mai. Torna preso Giorgione” e ancora: “Da napoletano: Nemico solo in campo nella vita tutti fratelli e massimi rispetto per tutti. Pronta guarigione per batterti sul campo Giorgio”. La chiosa è di un tifoso neutro: “Un allenatore con la polmonite e un capitano col crociato rotto. Io direi di sfruttare la sosta per un viaggio a Medjugorje a chiedere una grazia”.

SPORTEVAI | 31-08-2019 08:59