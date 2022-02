08-02-2022 12:08

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha le idee chiare sul futuro, non solo quello rossoblù: “Ho due obiettivi: la salvezza con il Cagliari e la Nazionale: essere nel gruppo è bello, io ho sempre fatto il massimo per riuscire a starci”. In azzurro potrebbe esserci la prima chiamata per il compagno di squadra Joao Pedro: “E’ un giocatore importante in generale. Ha personalità e qualità per poter dare una mano”.

OMNISPORT